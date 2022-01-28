Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu dün yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Sunumda ÜFE-TÜFE meselesi dikkatimi çekti.

Neden mi?

Çünkü 2021'de tüketici enflasyonu yüzde 36, üretici enflasyonu 79.89'a tırmandı. Tabii, herkes ÜFE'nin TÜFE'ye yansımasını bekliyor.

Başkan Kavcıoğlu, üretici fiyatlarının yükselmesinin aynı oranda enflasyonu da yükselteceği değerlendirmelerinin doğru olmadığını söyleyerek örnekler verdi.







Bu örneklerin detaylarına bakalım...

Norveç'te ÜFE 68.70, TÜFE 5.30. Euro Bölgesi'nde bu oranlar 23.70 ile 5. İsveç'te ÜFE 20.10, TÜFE 3.90. Hadi bunlar gelişmiş ülkeler diyelim. Gelişmekte olan ülkelere bakalım. Romanya'da ÜFE 32.21, TÜFE 8.19. Rusya'da ÜFE 28.50, TÜFE 8.40. Brezilya'da sırasıyla 28.90, 10.06. Bir tek Güney Afrika ve Meksika'da aradaki fark düşük. Bu tabloya bakıldığında birçok ülkede benzer bir sorun yaşandığı görünüyor.

Kavcıoğlu, "Norveç'te TÜFE yüzde 5 iken ÜFE'si yüzde 70. O zaman Norveç'te enflasyonun yüzde 60'a doğru gitmesi gerekir" diyor. Bu söyleminde haklılık payı yok mu, var... Üstelik, Merkez Bankası'nın bu konuda geçmişte de çalışmaları oldu. Enerji fiyatlarının arttığı ve kur şoklarının olduğu dönemlerde üretici fiyatlarındaki yıllık enflasyon tüketici fiyatlarına göre çok daha hızlı yükseliyor. 2006, 2008, 2010- 2011, 2018'de böyle oldu. Ancak üretim-maliyet-fiyatlama zincirine etki eden yapısal ve konjonktürel faktörler, üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçişin birebir ve eş anlı olmasını engelleyebiliyor.

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FETTAH DAHHAK...

Bugün akşam Atv'nin başına geçmeyi unutmayın. Müthiş bir dizi başlıyor. Adı 'Yalnız Kurt'... Usta yönetmen Osman Sınav imzalı... Dizinin önceki gün tanıtımı yapıldı. Ben de Turkuvaz Grubu'nun yazarları Melih Altınok, Ekrem Kızıltaş, Cemil Barlas, İsa Tatlıcan ve gazeteci arkadaşımız Fuat Uğur'la Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak yapımın ilk bölümünü izleme fırsatı buldum.







Yapım, Türkiye'nin başına bela olan terör örgütünü ve onların elebaşısı Fetullah Gülen'i anlatıyor. Dizide Gülen, Fettah Dahhak adıyla canlandırılıyor. FETÖ elebaşısını bilmeyenler ya da bugüne kadar anlamayanlar için enteresan detaylar var.

Osman Sınav, dizi öncesinde uzun uzun araştırmalar yapmış. 2 yıl boyunca birçok dosya, makale, yazı okumuş. Bu detaylı incelemeden sonra ortaya harika bir yapım çıkarmış...







Dizinin konusuna fazla girmeyeyim.

Sadece şu kadarını söyleyeyim, Atv Türk halkının hafızasına terör örgütü FETÖ gerçeğini kazımak için önemli bir projeye imza attı. Emeği geçen herkesi kutlarım...