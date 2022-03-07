Kulüpler Süper Lig TV’ye hazırlanıyor

Futbol kulüpleri ortak tv projesi için kolları sıvadı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, kanal projesinin bir iki hafta içinde netleşeceğini söyledi

Milyonlarca futbolseverin takip ettiği naklen yayın ihalesinde teklifler beklentilerin altında kaldı. İhalenin iptal edilip edilmeyeceği merak konusu... Kulüpler şimdi ortak TV projesini gündeme aldı. Galatasaray Spor Kulubü Başkanı Burak Elmas, "Kulüplerde kendi geleceğini kendi belirleme, marka değerini birlikte yükseltmek adına bir irade var. Türk futbolunun geleceğini, sadece seçenek olmadığı için tek bir yayıncının isteğine bırakmama konusunda arzulular. 1-2 hafta içinde netleşir. Kulüplerin birlikte bir televizyon kanalı kurması alınacak en uç karardı. Buna da kulüpler hazır" dedi. Galatasaray Spor Kulübü yönetiminden Bikem Kanık, Özgür Kalelioğlu, Ahmet Ozan Şener, Ural Aküzüm ile birlikte ekonomi basınının sorularını yanıtlayan Elmas, yurtdışındaki liglerden örnekler vererek, şöyle konuştu: "Yurtdışında liglerin bir şirket sistemi var ve ihaleyi onlar yapıyor. Marka iletişimini onlar yapıyorlar. Aslında bunlar Türk futbolunda yapılması gereken Süper Lig A.Ş.'ye geçiş modeli. Bence artık Türk futbolunda dibi gördük. Geleceği kurmak için doğru sistemlerle çalışmak lazım."



SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMELİ

Kazandığı kadar harcayabilen bir kulübün olmadığını söyleyen Elmas, "Finansal fair play maalesef Türkiye'de uygulanamadı. 'Biz borçlanalım, bizden sonra gelen yönetim ödesin' mantığı, borçların ödenemez hale gelmesine sebep oldu. Ciddi anlamda mali sıkıntıda olan, batmış bir futbol sektöründen bahsediyoruz. Türk futbolunun geleceği için bunu düzeltmek mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.







DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL

Galatasaray'da dünya futboluna örnek bir modeli hayata geçirmek istediklerini, Türkiye'nin ilk borçsuz, üst üste kâr eden, zarar etmeyen kulübü olmayı hedeflediklerini söyleyen Elmas, şöyle konuştu: "Kulüp gelirleri ve mülkleri bankalara teminat verilmiş. Gelirler sürekli düşüyor. Galatasaray'ı, içinde bulunduğu bu durumdan çıkarmak için hayata geçmesi gereken en büyük proje yeniden gençleşmek... Sürdürülebilir başarı, altyapıdan geçer. Futbolcu yetiştirmek, maliyeti düşük futbolcuları iyi fiyata satabilir hale getirmek hem sportif hem de ekonomik başarıyı tetikler. Avrupa'daki birçok kulüp bu yolla iflasın eşiğinden döndü. Biz yönetim olarak bugün eleştirilelim hiç sakıncası yok! Yarın bu kararların meyvesini Galatasaray'ımız yiyecek. Bugün başkan olarak sorumluluğum popülizm yapmamak, Galatasaray'ın ekonomik gerçeklerine uygun davranmak."



'FLORYA'DA EMLAK KONUT'LA MASADAYIZ'

Mecidiyeköy'deki binanın 12-13 yıldır boş durduğunu, Erden Timur ve Avi Alkaş'ın da aralarında bulunduğu bir ekiple bunu değerlendirmek için çalıştıklarını anlatan Elmas, "Florya tesislerimizin yerinin değerlendirilmesi konusunda yeniden Emlak Konut'la masaya oturduk. Araziyi birlikte en iyi şekilde değerlendiririz" dedi.