Sansarı bilirsiniz. Genelde gündüz uyur, geceleri ava çıkar. Tavuk kümeslerine dadanırlar. Kimse kızmasın ama önceki geceden bu yana evi, inşaatı olanların durumunu bunlara benzetiyorum.

Niye mi?

Çünkü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı konut kampanyası açıklamasının hemen ardından düğmeye bastılar. Hiç evi olmayana kamu bankaları aracılığıyla ucuz maliyetli konut kredisi verileceğini duyar durmaz başladılar emlak sitelerindeki ilanları güncellemeye...

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İnsaf yahu!

Sabahın ilk ışıklarına kadar emlak sitelerindeki mesaileri devam etti.

Bittiğini sanmayın...

Hala devam ediyorlar.

Kimi ilanı geri çekti, yüzde 10 koyarak yeniden satışa sundu. Kimi eski fiyatın üzerine yüzde 15 ekledi.

Bunlar insaflıları... Yüzde 20, 30, 50 zam yapan da var.

Artık Allah ne verdiyse!

Vatandaşın biri yazıyor: "9 Mayıs'ta favoriye eklediğimde 1 milyon 750 bin TL olan ev, 10 Mayıs'ta 2 milyon TL'ye çıkarıldı." Diğeri 23 Nisan'da 1 milyon 600 bin TL olan evin değerinin dün itibarıyla 2 milyon 600 bin TL'ye çıktığını anlatıyor.

Bir başkasının durumu daha da vahim...

Ekimde 2+1 evini 400 bin TL'ye satmış. Borsaya koymuş, parasını 700 bine çıkarmış. Tam seviniyormuş, 'enflasyondan, dövizden korundum paramı değerlendirdim' diye... Dün itibarıyla aynı sitede ev almaya kalksa 1 milyon TL'den başlıyormuş... Güya yağmurdan kaçmış ama doluya yakalanmış...

Bir sürü örnek var.

Belli ki, piyasadaki faiz oranlarının 0.99'a düşmesi konut fiyatlarını ortalama yüzde 15-20 artırdı. Bakalım, bunun enflasyona yansıması nasıl olacak?

Fakat ne tuhaf değil mi?

Ne zaman hükümet iyi niyetli bir hamle yapmaya kalksa aynı sansarlar sahneye çıkıyor.

KDV iniyor, markette fiyat biniyor.

Konut kredisi düşüyor, ev fiyatları fırlıyor.

Üretip, istihdam sağlasınlar diye işadamına ucuz finansman sağlanıyor, para villaya, yata, dövize gidiyor.

Neden mi böyle?

Çünkü, fırsatçılığın hukuki yaptırımı yok.

İsteyen malına istediği fiyatı çekiyor.

Anlayacağınız, ranta açık tam serbest piyasa düzeni!