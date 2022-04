Soru ilginç değil mi?

Bence de...

Dün Elon Musk'ın Twitter hamlesini konuşurken Teknoloji Editörümüz Timur Sırt pat diye bu soruyu sordu bana...

Önce birkaç saniye durdum, sonra 'neden olmasın' dedim.

Hakikaten olabilir mi?

Kabul diyorum, Mr. Musk biraz uçuk...

Mars'a koloni kurmak, insan beynine çip yerleştirerek yapay zeka ile mücadele etmek, yerin altına tüneller kazarak şehir trafiğini hafifletmek, yörüngedeki uydular ile yeryüzüne internet hizmeti vermek vs...

Bizim neslin alışık olmadığı bir seri girişimci... Açık sözlü, agresif, cesur, özgürlükçü, kuralları çiğnemeyi seven biri... Bir gün karşınıza bir Hollywood filminde çıkıyor, diğer gün TV şovunda... Ya da The Simpsons seslendirmesinde... Tam da yeni neslin aradığı gibi biri aslında...

Malum, önceki gece Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmasıyla da dünya gündeminin bir numarası oldu. Kimi Musk'ın satın alma hamlesini Twitter'ın kurtuluşu olarak görüyor, kimi ise lanetliyor. Hatta sosyal medya hesaplarını kapatmayı düşünenler bile var!

ABD Kongresi dahi karışmış durumda...

Örneğin, bazı Demokratlar milyarderlere ağır vergiler getirilmesi çağrısında bulunuyor, iktidarın milyarderlerin elinde toplanmasında tehlike görüyor. Senatör Elizabeth Warren "Bu anlaşma demokrasimiz için tehlikeli. Elon Musk gibi milyarderler, herkesten farklı kurallarla oynuyor ve kendi çıkarları için güç biriktiriyor" diye tweet atmış. Cumhuriyetçiler ise Elon Musk'ı alkışlıyor. Senatör Marsha Blackburn "Bugün Twitter'da muhafazakar olmak için harika bir gün" diye tweet paylaşıyor. Fox News de "sosyal medya artık kamusal meydan" diyor.

Musk'ın Twitter'ın algoritmasının açık kaynağa dönüştürülmesini istemesi ve herkesin fikrini özgürce savunduğu bir kasaba meydanı olması düşüncesinden tedirgin olanlar var.

Ne diyorlar?

Ayrılıkçı, cinsiyetçi, ayrımcı yorumlarla ve hesaplarla nasıl başa çıkılacağı belirsizmiş...

Sanki yıllardır Twitter ayrılıkçı değil miydi?

Hatırlayın, geçmişteki Türkiye ve Müslümanlar'a yönelik ayrımcı uygulamalarını...

Bu konulardaki dezenformasyonlara nasıl destek verdiğini, bu tür içerikleri paylaşan hesapları nasıl büyüttüğünü, sakıncalı içeriklerin silinmesi isteklerine nasıl cevap vermediğini hepimiz biliyoruz.

Lafı uzatmayacağım...

Musk'ın gelişi Twitter'ın kurtuluşu mu lanetli bir dünyanın başlangıcı mı olacak, sanırım ileride daha net anlayacağız.

Ama şunu söyleyeyim...

Elon Musk kendi medyasını oluşturmuş oldu.

Bu platformu kendi şirketlerini büyütmek için mi yoksa da siyaset için mi kullanacak, onu da hep beraber izleyeceğiz.