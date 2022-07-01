Milyonlarca çalışan dört gözle asgari ücreti bekliyor. Biliyorsunuz, normalde yılda bir kez belirlenen asgari ücrette bu yıl yüksek enflasyon nedeniyle teamül dışına çıkıldı. Yılbaşında yüzde 50 oranında artışla 4.253 TL'ye yükseltilen asgari ücret enflasyonla birlikte eriyip gidince yeniden işçi-işveren masası toplandı.

Ücret 'o mu olur, bu mu olur' diye toto oynamayacağım. Birkaç hususa dikkat çekeceğim. Dün çevremde asgari ücretle geçinmeye çalışanlara sordum, "Ücret ne kadar olursa ekonomik darboğazdan kurtulursunuz" diye... Herkesin söylediği tek bir şey var; "Asgari ücret artmazsa artmasın, yeter ki fiyatlar daha fazla yükselmesin."

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Haklılar...Asgari ücrete ya da emekli-memur maaşlarınaHaliyle, vatandaş aynı kısır döngüye girmek istemiyor.Ortak dert, fiyatlar genel düzeyinin geri çekilmese de en azından stabil kalması...Peki fiyatlar cephesine durum ne olur?İşte bam teli de burası...Hükümet, enflasyonun yükselmesinin ve hayat pahalılığının ana kaynağının fahiş fiyat artışı olduğunu söylüyordu. Muhalefet, bazı iktisatçılar, iş dünyası, marketler, inşaatçılar ise girdi maliyetlerindeki artışların fiyatları yükselttiğini savunuyordu. Türkiye'de yaşanan enflasyonun temel nedeninin de maliyet enflasyonu (petrol ve gıda gibi emtia fiyatlarının yükselmesi veya doğal afetler gibi nedenlerle üretim maliyetlerinde artış yaşanması sonucunda ortaya çıkan enflasyon) olduğunu vurguluyorlardı.

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Hatta,Bu nedenle fiyatlama davranışlarının bozulduğunu belirtiyorlardı.Malum, Batı'da resesyon kaygıları ayyuka çıkmış durumda... Bu durum küresel piyasalarda emtia fiyatlarını etkiledi.Metal fiyatları 2008 yılındaki ekonomik krizden bu yana en büyük düşünü yaşadı. Buğday 3.5 ayın, mısır 4 ayın, soya fasulyesi 5 ayın, pamuk 9 ayın, şeker 3.5 ayın en düşük seviyesini gördü.Eee, o zaman...Döviz kurları da geçen haftadan bu yana bir miktar düştü.