Son dönemin en önemli meselesi, evdi. Hem satılık hem kiralık dairelerin fiyatları uçup gidince memuru, emeklisi, öğrencisi, dar gelirlisi herkesin hayalleri çalınmış gibiydi. Nereye gitsem aynı muhabbet dönüyordu?

"30 yıl çalışıyorum, bir ev dahi alamıyorum."

Hatta çoğu kişi bırakın ev almayı, oturdukları evlerin kiralarını ödeyemez duruma gelmişti. Dün o umudunu kaybetmiş insanların heyecanına birebir tanık olunca, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, projeyi günlerdir gece gündüz hazırlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ne kadar önemli bir işe imza attığını anladım. Sizi rakamlara boğmayacağım. Dikkatinizi başka bir konuya çekeceğim.

Projede devlet konutların maliyet fiyatından % 40 sübvanse sağlıyor. Yani 2+1 evde indirim 243 bin TL, 3+1 evde 340 bin TL...Hazine, dar gelirli vatandaşın ev sahibi olması için bu maliyeti üstlenecek.Peki şimdi madalyonun diğer tarafından bakalım. TOKİ'nin çıkardığı maliyet hesabına göre, sübvanse olmasa, 2+1 evin maliyeti 850 bin TL, 3+1 evin maliyeti 1 milyon 100 bin TL'yi geçmiyor. Hadi deyin ki, sosyal konutlar şehrin uzağında, arsa maliyeti düşük... Tamam, yüzde 30 da arsa bedelini hatta sosyal alan, peyzaj farkını ekleyin. Taş çatlasa 3+1 evin maliyeti bu hesaba göre, 1.5 milyon lirayı geçmiyor.

Bugün açgözlü ev sahipleri ve emlakçılar yüzünden yükseltilen fiyatları düşünün. Bu rakama bırakın büyük şehirleri, Türkiye'nin hiçbir yerinde tek göz odayı bile aldırmazlar. Tepki gösterince de ikinci el ev satmaya çalışsalar da 'Ama inşaat maliyetleri arttı', derler.

Tamam, hadi o maliyetleri de ekleyin. Yine de şu anda piyasadaki fiyatların fersah fersah altında rakamlara ulaşırsınız. Açın internette bakın. Hükümetin açıkladığı sosyal konut projesinin yapılacağı yerlerdeki ikinci el konutların fiyatına...

Bakın sıfır demiyorum, ikinci ellere... Yazmışlar '2 milyon, 3 milyon, 5 milyon TL diye'...

El insaf...

Şimdi en çok bu evlerin fiyatlarını merak ediyorum.

Özellikle de büyükşehirlerdekileri...

Misal, İstanbul özelinde Arnavutköy- Başakşehir-Esenler, Tuzla, Çatalca, Silivri'de fiyatları şişirenler ne yapacak? Devlet elini taşın altına koydu. Konut arzı arttıkça balonları ellerinde patlayacak.

Ben sosyal konut hamlesinin en kısa sürede ev fiyatlarına ve fahiş kira bedellerine yansımasını bekliyorum.

Bu konunun da sıkı takipçisi olacağım.