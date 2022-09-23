Bazen uzun uzun cümleler kurmaya gerek kalmaz. Fotoğraflar size her şeyi anlatır.

Bu iki fotoğrafta gördüğünüz Siirt- Hakkari ve Siirt-Van sınırlarındaki yüksek dağlardan akan Botan Çayı'nın üzerindeki köprüler...

Birisi eski köprü... Yolu ip gibi... Dağın arasından kıvrılarak Botan Çayı'nı geçmeye çalışıyorsunuz.

Diğeri de 2 yıl önce açılan Beğendik Köprüsü... 450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü... Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçelerini birbirine bağlayan köprü 2 yıl önce hizmete açıldı.

Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla Siirt-Pervari arasındaki 63.8 kilometrelik karayolunun temel atma töreni için bölgeye gelince meşhur Beğendik Köprüsü'nü ve Botan Çayı'ndaki eski köprüyü görmeden dönmek olmazdı.







Bakan Karaismailoğlu direksiyona geçti.

Hem eski köprüye, hem de yeni köprüye gittik.

Beğendik Köprüsü Güneydoğu ile Doğu Anadolu'yu birleştirmiş... 2020'de açılan köprüden şu ana kadar 1.5 milyon araç geçmiş... Beğendik-Pervari arasını 8 kilometre kısaltmış... Van-Siirt-Pervari arası da 5 saatten 2 saate inmiş...

Hakikaten muazzam bir yapı...

Yıllarca 'kuş uçmaz, kervan geçmez' bölgeye hareketlilik getirmiş... Yapımı terör örgütü PKK tarafından engellense de devlet de müteahhit de pes etmemiş... Bakan Karaismailoğlu, şantiyelerin basıldığını, çalışanların alıkonulduğunu anlatıyor.

Sonunda köprü hizmete açılmış...

Gidin Siirtliler'e sorun, anlatsınlar...

Pervari'ye 1.5-2 saatte gidilen yolun köprüden sonra 20 dakikaya indiğini...

Diyorlar ki, "Daha önce bal kovanları dağ tepe aşarken yolda dökülüp, ziyan oluyordu.

Yola traktör dahi giremiyordu.

Dağ tepe aşarak gitmeye kimse cesaret edemiyordu.

İki bölge arasında bağlantı tamamen kopmuştu." Peki ya şimdi?

Şimdi vatandaş bağına bahçesine rahatlıkla ulaşabiliyor. Tarımını, ticaretini yapabiliyor.

Hep diyoruz ya, 'Yol medeniyettir' diye...

Dün buna bir kez daha şahit oldum.

Bir de şu var...

Vaktiniz olursa Pervari-Beğendik arasını karayoluyla geçin.

Bu doğayı samimi söylüyorum, hiçbir yerde bulamazsınız.

Hazır yol da yapılmışken...

Keşke bölgedeki doğal kanyonlar, Botan Çayı'nda su sporları, dağlarda paraşüt sporlarını da bölgeye kazandırabilsek...