Türkiye'de sanayicinin de esnafın da ticaret erbabının da en önemli meselesi 'vasıflı işçi'dir. Ne zaman konuşmaya başlasanız, dert yanarlar. Malum, bu mesele, mevcut işsizliğin de en önemli sebeplerinden biri…

Farkında mısınız bilmem ama 10 aydır bu alanda sessiz bir devrim yaşanıyor. Açıkçası ben de işin boyutunun nereye vardığını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in dün gazetemize yaptığı ziyarette öğrendim.

Türkiye'de fazla değil daha geçen yılın sonunda 159 bin kalfa, çırak varken, bu sayı 850 bine çıkmış. (Bakan Özer, kasımda 1 milyonu bulacaklarını, 2023'te hedeflerinin 1.5 milyona çıkmak olduğunu söylüyor.)

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Bu artış nasıl mı olmuş?

Anlatayım…

Bakan Özer göreve geldikten sonra 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda bir düzenleme yapılıyor. Mesleki eğitim merkezlerine lise diploması imkânı getiriliyor. En az ortaokul mezunu olanlar bu okullara kayıt yaptırabiliyor.

181 farklı dalda istedikleri eğitime başvurabiliyor. Haftada 1 gün okulda, 4 gün işletmelerde 4 yıl eğitim alıyorlar. Yani teori değil, pratikte mesleği öğreniyorlar. Çıraklık eğitimi süresi 3, kalfalık eğitimi 1 yıl. Üstelik maaş da alıyorlar. Çırak adaylarının maaşı 1.700 TL, kalfalığa yükselenlerin 2.700 TL…

Merak ettim, illerde durum ne diye…

İstatistiklere baktım.

Elbette, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde öğrenci sayısı çok… Ama daha ilginç bir şey var. Doğu illerinin neredeyse tamamında çıraklık, kalfalık eğitimlerine talep patlaması yaşanmış. Adıyaman'da 11 bin 732, Diyarbakır'da 25 bin 219, Gaziantep'te 37 bin 121, Hakkari'de 14 bin 554, Van'da 13 bin 457, Şırnak'ta 10 bin 26 öğrenci eğitim alıyor.

Bana göre, projenin bam teli de tam burası…

Zira, bu saydığımız iller işsizliğin en yüksek olduğu yerler… Bir yerde işsizlik varsa orada suça bulaşma oranlarının arttığı bir gerçek… Terör örgütleri de bunu bildiği için özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki gençlere kancayı takıyor. Oradaki eğitimsiz, mesleksiz, iş umudu olmayan 14-25 yaş grubu gençleri mimliyor. Aile yapısına, zaaflarına, gelir düzeyine bakıyor. Sonra onları sosyolojik ve ekonomik sorunları üzerinden yakalayıp, devşiriyor, alıyor PKK kampına…

Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hamlesi, gençleri meslek sahibi yapıp, gelir kazandırdığı gibi işsizliği de azaltarak, terör örgütlerinin önünü kesmesi açısından son derece kıymetli… Bu tür projeler marjinalleşip terör veya illegal oluşumların angajmanına giren bireylerin topluma kazandırılmasını da sağlıyor.

Bakan Özer'i ülke birliği ve bütünlüğünü ilgilendiren bu meseleye el attığı için tebrik ediyorum.