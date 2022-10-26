Malum, bir süredir vatandaşın en önemli gündem maddesi barınma sorunu… Özellikle büyükşehirlerde bu sorun giderek derinleşiyor. Hal böyle olunca da hükümet meseleye el attı.

Dün merakla beklenen Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinde ilk temeller atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki yılda 250 bin, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi. Erdoğan, 'İlk Evim, İlk İşyerim' kampanyasına başvuru sayısının da 8 milyonu bulduğunu söyledi.

Muazzam bir rakam…

Talebin bu denli yüksek olması konut sorunu için farklı projelerin devreye alınmasını zorunlu kılıyor. Ki, bu konuda da çalışmalar başlamış durumda…

Biliyorsunuz, sosyal konut hamlesi açıklanırken hükümet Emlak Konut aracılığıyla orta gelir grupları için de bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda indirimi ve taksidi çalışıyoruz. Kampanyayı ekim ayı içinde açıklayacağız" demişti. Ancak öğrendiğim kadarıyla kampanyanın açıklanması biraz gecikecek. Yılbaşına doğru detaylar netleşecek. Emlak Konut, GYODER, KONUTDER ve İNDER gibi sektör derneklerinden ellerinde satışa hazır konut sayılarını istedi. Envanter çalışmasından sonra çeşitli formüller masaya yatırılacak. Faizin yüzde 1'in altına indirileceği, konut bedelinin yarısının Emlak Konut, yarısının bankalar üzerinden borçlandırılarak vatandaşa imkan sunulması gibi formüllerin konuşulduğunu duyuyorum. Umarım, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde yapılan kampanyaya benzer şartlar oluşturulur. Zira, o dönemde kamu bankaları öncülüğünde tarihin en ucuz kredi hamlesi başlatılmıştı. Faiz yüzde 0.64'e kadar indirilmişti. Ardından da Emlak Konut devreye girerek, 26 projede peşinatı yüzde 5'e çekip, ödemeyi 24 ay ertelemişti. Birçok vatandaş bu yolla ev sahibi olabilmişti.

Üçüncü hamle de GYODER'in çalışması… Detaylarını dün GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu açıkladı. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut geliştirmeyi planlayan özel sektör oyuncuları, devlet arazilerinde sosyal konutlar yaparak, yıllık üst limiti belirlenen oranlarla kiralayacak. Proje gerçekleşirse, bugünün koşullarını baz alırsak 3+1 evde ortalama 4 bin TL kira vererek oturabileceğiz.

Ben kamu-özel sektör el ele konut sorununun Türkiye'de kökten çözüleceğine inanıyorum.

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SAMİMİYETİ SAHADA GÖRELİM



28 Şubat garabeti birçok kişinin hayatını kararttı… Kimi üniversiteden atıldı… Kimi okuldan uzaklaştırıldı… Kiminin kamudaki işine son verildi… Bir toplum mühendisliği projesi olarak uygulamaya konulan süreç istisnasız tüm kesimlerde travmaya sebep oldu…

O günleri birebir yaşamış iki kadın…

Biri KADEM'in Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, diğeri KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu…

4-5 Kasım tarihleri arasında yapılacak 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi öncesinde sohbetteyiz.

Biliyorsunuz, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü serbestisine 'yasal güvence' çağrısına karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Referandum' açıklaması siyasette çok tartışılıyor.

Ben de soruyorum: "Siz CHP'nin teklifini samimi buluyor musunuz?" diye…

Önce Gümrükçüoğlu söze başlıyor: "Samimiyeti soruyorsanız, arşivler ortada… Şöyle bir Türkiye hayal ediyorum… Benim başımdaki örtünün hiçbir siyasi konuya malzeme edilmediği bir Türkiye…"

Arkasından Bayraktar "Samimi bulmadık. Hem arşivler ortada hem de büyük çoğunluğunun hangi görüşte olduğunu bildiğimiz büyük şirketlerde başörtülü çalışan göremiyoruz. Daha oralarda bile başörtüsünü hazmedemeyen bir görüşün siyasi temsilcilerinde de çok bir şey beklemiyoruz" diyor.

Her ikisinin de mesajı aslında net…

Öyle ya, "samimiyeti sahada görelim"…