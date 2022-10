Ucuz ürün bakkala giriyor

Tarım Kredi’nin indirim yaptığı temel ihtiyaç ürünleri marketteki fiyattan bakkallarda satılacak. Böylece 1.300 noktadan 3 bin noktaya çıkılacak. Ucuz gıda daha fazla tüketiciye ulaşmış olacak

Türkiye'de indirim kampanyaları düzenleyerek zincir marketlerin fiyat tekelini kıran Tarım Kredi Kooperatifleri bakkal projesine başlıyor. Konya, Ankara, Mersin, Adana, Antalya pilot bölge olarak seçildi. Anlaşma yapılan bakkallar raflarında bir bölümü Tarım Kredi ürünlerine ayıracak.

Tarım Kredi'nin indirim yaptığı temel ihtiyaç ürünleri marketteki fiyattan bakkallarda satılacak. Böylece ucuz gıda daha fazla tüketiciye ulaşacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Bu yolla en geç önümüzdeki çeyreğe kadar 2.500-3.000 noktada indirimli ürünlerimiz satılacak" dedi.

Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Aydın, Tarım Market'te 1.600 ürün satıldığını, bunun 600'ünü kendilerinin ürettiğini belirterek, "Halen 1.300 noktada hizmet veriyoruz. Yılsonunda satış noktasını bir an önce artırmak güç. O nedenle bakkal projesine başlıyoruz" mesajı verdi.



250 ÜRÜN DAHA DÜŞÜK FİYATTA

Son dönemde basında Tarım Kredi Marketleri'nin ürün fiyatlarının diğer zincir marketlerden daha pahalı olduğuna yönelik haberler yapıldığına işaret eden Aydın, şunları söyledi: "Bizim birinci kalite ürünümüzü, X marketin üçüncü kalite ürünüyle karşılaştırıyorlar. Bu doğru değil. 3 çeşit kahve, 5 çeşit çay, 8 çeşit pirinç var. Biz 250 kadar ürünü rakiplerden daha alt fiyata satıyoruz. Yapamadığımız işten dolayı dayak atabilirsiniz. Ama burada rakiplerle ciddi rekabet halindeyiz" diye konuştu.







ZARAR MI EDİYORLAR?

Tarım Kredi'nin indirimli ürün sattığı için zarar ettiğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Aydın, şunları söyledi: "Kâr etmek bir işletmenin sürdürülebilir olması için zorunludur. Ama ülkesi olmayanın marketi olmaz. Bunun bilinciyle, bu döneme mahsus olmak üzere fiyatların daha yukarı gitmesine engel olmak adına biraz kârdan feragat ediyoruz. Sürdürülebilirliğe halel getirmeden, en düşük marjlarla 250 civarında üründe başabaş gidiyoruz."

Aydın, önümüzdeki dönemde internet üzerinden satışlara başlayabilecekleri sinyalini de verdi.



YAĞDA BÜYÜK OYUNCU OLACAK

Süt/peynir üretimi için Aynes Gıda'yı alan Tarım Kredi Kooperatifleri isim değişikliğine gidiyor. Aynes'in adı Tarım Kredi Süt olacak. Yağda büyük oyuncu olacaklarını vurgulayan Aydın, "Trakya ve Manisa'da yeni tesis yapacağız" ifadelerini kullandı.







GÜBREDE, YEMDE, İLAÇTA YENİ YATIRIM MÜJDESİ

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, gübre, yem ve ilaçta yeni yatırımların müjdesini de verdi. Buna göre, Tarım Kredi Grubu bünyesindeki Gübretaş'ın Türkiye'de beş fabrikası, yurtdışında bir fabrikası bulunuyor. Şu anda pazar payı yüzde 31.7 olan Gübretaş, önümüzdeki ay İskenderun'da sıvı ve toz gübre yatırımına başlayacak. Doğalgaza alternatif kömürden gübre üretimi konusunda da çalışıyor. Grup, 12 yem fabrikasına ilave olarak 830 milyon TL'lik yatırımla Kırklareli, Erzurum, Konya'da da yem fabrikası kuracak. Pazar payını yüzde 11.8'den 15'e yükseltecek. Çalışan sayısı da bine çıkacak. İlaç/tohumda mevcut fabrika kimya ürünleri üretmeye başlayacak. İlaç/tohum fabrikası Manisa OSB'ye taşınacak. Yeni fabrikanın önümüzdeki ay temeli atılacak. Bu alanda Tarım Kredi 325 milyon TL yatırım yapacak.







HER GÜN 11 KİŞİYE İSTİHDAM

17 bölge, 1.615 kooperatif, 204 hizmet bürosunun olduğunu anlatan Aydın, holdingin özkaynaklarının 18 milyar TL olduğunu, bugünkü defter değeriyle bu rakamın üç ile çarpılması gerektiğini söyledi. 2022'de her gün net 11 yeni istihdam sağladıklarını belirten Aydın, ilk 9 ayda 59 bin 121 çiftçinin Tarım Kredi ailesine katıldığını açıkladı.



HİÇBİR ÜRETİCİYE 8 AYDIR HACİZ-İCRA YOK

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde tahsilat oranının yüzde 96 olduğunu anlatan Aydın, "Bu iyi bir rakam… Bizim teminat olarak aldığımız bazı ürünler var. Borcunu geciktirenlerle ilgili geldiğimizde bir yapılandırma genelgesi çıkardık. Yüzde 4'ün yarısını bu dönemde kavga, dövüş olmadan tahsil ettik. 8 aydır kimseye icra, haciz gitmiyor. İdari takiple tahsilat yapıyoruz" dedi.