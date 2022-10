Öyle ya ne yarışı...

Takip ediyorsunuzdur, uzun zamandır bankacılık sektörü arasında promosyon savaşı var. Savaş diyorum çünkü herkes müşteri kapmak için müthiş bir rekabet içerisinde...

Son günlerde biraz hız kesmeye başlasa da hemen hemen her gün bir bankadan mail geliyor. Kimi '7 bin TL veriyorum' diyor, kimi 'Ben 7 bin 500 TL'ye çıkardım'... Bazıları da 'Buraya gelirsen hatta birini getirirsen 8 bin TL'yi alırsın' mealinde açıklamalar yapıyor. Ayda 2.500- 3.000 TL alan emekliler için iyi para... Bir seferlik olsa da neredeyse iki emekli maaşı kadar promosyon...

Malumunuz, bu mesele 2017'de SGK ile bankalar arasındaki sözleşmeyle başlamıştı. Emeklilere 3 yıl garanti verme koşuluyla tazminat hakkı verilmişti. O dönemden sonra da bankalar arasında tatlı bir rekabet yaşanmaya başlamıştı.

Keza bu yıl da emekli promosyon yarışı son dönemde iyice kızışmıştı.

Özel bankaların başını çektiği bu yarışta kamu bankaları geri kalmıştı. Üç kamu bankasında da maaşa göre emeklilerin aldığı para 750 TL'yi geçmiyordu. 1.500 TL ve altında alanlar 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli aylığı alanlar 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde alanlar ise üç yıllığına 750 TL promosyon alıyordu. Tabii, son dönemde birçok kişi maaşını özel bankalara taşımaya başlamıştı. Ama Anadolu'nun birçok ilçesinde yaşayan emekliler, oralarda her bankanın şubesini bulamıyordu. Anadolu'nun en ücra köşesinde dahi şubesi olan kamu bankaları da promosyon miktarlarını artırmadığı için o bölgelerde yaşayan emekli vatandaşlar, yüksek promosyon imkânından yararlanamıyordu.

Öğrendiğime göre, rekabette daha fazla geride kalmak ve müşteri kaybetmek istemeyen kamu bankaları hükümetin de talimatıyla bir hazırlık yapmış... Hatta bildiğim kadarıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Hazine ve Maliye Bakanlığı'na promosyon teklifini sunmuş...

Teklife göre, hiçbir ayrım olmadan her emekliye 5 bin TL verilmesi planlanıyor. Yani emekli maaşı düşük olan da yüksek olan da aynı promosyonu alacak. (Bilenler vardır, özel bankaların yüksek promosyonlarında maaş miktarı belirleyici... Maaşı 2.500 TL'den düşük olanlar 5 bin TL, yüksek olanlar 6 bin, 7 bin, 7 bin 500 TL alabiliyor. Hatta birçok özel banka kendisine gelen emekliye kredi kartı pazarlıyor, elektrik-gaztelefon fatura ödemesini bankadan yapmasını istiyor.)

Bakanlık, rakamın 7.500 TL'ye çıkarılması taraftarı...

Tabii, hesaplayınca bu da epey maliyetli oluyor. Zira, kamu bankalarından emekli aylığı alan neredeyse 7 milyon kişi var.

Velhasıl, konu hâlâ masada... Sanırım miktarla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Umarım emekliyi mutlu edecek bir karar alınır.