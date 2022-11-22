Bir ayda 51 bin esnafa 16 milyar TL

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2023’te nakdi kredilerde 1.1 trilyon TL’ye ulaşacaklarını belirterek, “1 ayda 51 bin esnafa 16 milyar TL ucuz kredi kullandırdık” dedi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan bir ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düşük faizli 60 ay vadeli esnaf kredisinden şimdiye kadar 51 binden fazla esnafın yararlandığını belirterek, "Şimdiye kadar 15.7 milyar TL kullandırdık. Kampanya son hızla devam ediyor" dedi. Arslan, yeni döneme ilişkin hedeflerini anlattı...

Esnaf ve sanatkârlara açılan 60 ay vade, yüzde 7.5 faizli 100 milyar liralık kredi kampanyasında durum nedir?

Paket, 11 Ekim'de açıklandı. Bugüne kadar 51 binden fazla esnaf ve sanatkâra 15.7 milyar TL'nin üzerinde kredi kullandırdık. Kullandırımlarımız son hızla devam ediyor. Kredilerinden esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı esnafımız, üyesi bulunduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri veya bunların olmadığı yerlerde doğrudan Halkbank şubeleri aracılığıyla yararlanabiliyor. Son 20 yılda 3.6 milyon esnafımıza bankamız 258.4 milyar TL kredi kullandırdı.







KADINLARA 19 MİLYAR TL

Kadın ve genç girişimcilere destekler nereye ulaştı?

Geçen yıl Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi'ni açıkladık. Bu güne kadar Türkiye genelinde 147 binden fazla kadın girişimciye toplam 19.3 milyar TL'yi bulan destek sağladık. 46 kadın kooperatiflerine de destek verdik. Üreten Kadınlar Yarışması'nın ikincisi için ön hazırlıkları tamamladık. Ödül törenini, 8 Mart'ta gerçekleştireceğiz. "Genç", "Cesur", "Usta", "Tekno", "Halk" ve "Esnaf Girişimci" kredilerimiz devam ediyor. 35 yaşını aşmamış girişimcilere genç girişimci kredisi veriyoruz. Azami 350 bin TL limitli ve 60 aya varan vade fırsatıyla... Yaklaşık 65 bin girişimcimiz 12.5 milyar TL'lik destekten yararlandı.







Kredilerde KOBİ'lerin durumu ne?

Bankamızın KOBİ kredilerinin, bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payı yüzde 51 seviyesinde... Pazar payımız yüzde 18.5. KOBİ kredi bakiyemiz 322 milyar TL, kredi bakiyesi bulunan KOBİ müşteri sayımız 1.4 milyon kişi. Ekim 2021'de 254 bin KOBİ'ye 94 milyar TL kullandırım yaptık, bu yıl aynı ayda tutar yüzde 123 artışla 209 milyar TL'ye, müşteri sayısı ise yüzde 45 artışla 368 bine yükseldi.

Ne kadarlık kredi yapılandı?

Kredi geri dönüşlerinde tahsilat oranı oldukça yüksek, yapılandırılan krediler toplam canlı nakdi krediler içinde yüzde 2'ler seviyesinde. Takipteki kredi rasyomuz yüzde 2.24. (sektör: %2.20)







KKM 158 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Kurda dengenin sağlanması KKM'den çıkışı getirir mi? Sizin bankanızda KKM hesapları ne kadar?

KKM Türk bankacılık sektöründe yaklaşık 1.473 milyar TL'ye ulaştı. Bunun 675 milyarlık kısmı TL olarak KKM (Hazine destekli), geriye kalan 798 milyar TL'lik kısmı dövizden dönüşümlü mevduat (TCMB destekli) olarak gerçekleşti. Bankamızda ise; yaklaşık 158 milyar TL'ye ulaştı. Bunun 73 milyarlık kısmı TL olarak KKM, geriye kalan 85 milyar TL'lik kısmı dövizden dönüşümlü mevduat. Kurda dengenin sağlanması herkesin menfaatinedir. Buradan çıkan tasarrufların TL vadeli mevduata ve borsaya kaydığını gözlemliyoruz. Bu tutarların dövize gitmemesi ve kurun yatay seyri ekonomiye olan güveni gösteriyor.



ABD'DEKİ DAVA İÇİN SAVUNMA HAZIRLIYORUZ

ABD'deki davada önümüzdeki döneme ilişkin beklentiniz nedir?

Davayı ABD Yargıtay Mahkemesi'ne taşıdık. ABD'deki Yabancı Devlet Yargı Dokunulmazlığı Yasası uyarınca davanın düşürülmesine yönelik itirazımızı Yüksek Mahkeme 3 Ekim'de kabul etti ve davayı esastan görüşmeye başladı. Davanın esastan görüşülmesine yönelik savunma hazırlıkları içindeyiz.







2023'TE 1.1 TRİLYON TL NAKDİ KREDİYE ÇIKARIZ

Bankacılıkta kârlılıktaki yükseliş sürdürülebilir mi?

Kârlılıktaki bu artış temel olarak enflasyona endeksli menkul kıymetlerin görece yüksek getirilerinden kaynaklandı. Özellikle Aralık 2022'den başlayarak Mayıs 2023'e kadarki dönemde baz etkisiyle birlikte enflasyonda belirgin bir azalış olacağını ve buna bağlı olarak da sektörün kârlılık gelişiminin normalleşmeye başlayacağını tahmin ediyoruz. Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirimleri ve kur korumalı mevduat uygulaması bankaların kaynak maliyetlerinin aşağı gelmesini sağlıyor. Bu da karlılık artışını destekleyen unsurlardan birisi… Reel sektörün desteklenmesi noktasında kredi faizlerinin de aşağı yönlü olmasını beklemekteyim.

2023'te faizlerle ilgili öngörünüz var mı?

Politika faizlerinin tek haneli seviyelere inerek, 2023'te bu seviyelerde dengeleneceğini öngörmekteyiz.

2023'te ne kadarlık bir kredi büyümesi gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

İlk 9 ayda nakdi kredilerimiz yüzde 37 büyüdü. TL'deki büyümemiz yüzde 45'in üzerinde. TL'nin krediler içindeki payı yüzde 77, mevduat içindeki payı yüzde 53. Henüz kesinleşmemekle birlikte 2023'te toplamda yüzde 42 büyüyerek nakdi kredilerde 1.1 trilyon TL düzeyine ulaşmayı planlıyoruz.







METAVERSE'DE ETKİNLİK YAPACAK

Metaverse'de planınız nedir?

Şubemizi açtık. Metaverse ve web 3.0 dönüşüm stratejimizi başlattık. Kullanıcılar avatarlarını oluşturup; metaverse evreninde Goart uygulamasındaki Halkbank portalından geçerek Metaverse şubemize giriş yapacaklar. Şubemizin hemen yanında yer alan Halkbank Etkinlik Merkezimizde ise fuarlar, konserler ve eğitimler gerçekleştireceğiz. Halkbank son bir yılda 1 milyon aktif dijital müşteri kazandı. Şu anda 5.3 milyon aktif müşteriye dijital bankacılık deneyimi sunmaktayız.