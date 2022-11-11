Her şeyin ihracatı mı olur?

Elbette olur, hatta oluyor da...

Biliyorsunuz, Mehmet Büyükekşi daha önce ihracatçıların başkanıydı. Haziranda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. O gün bugündür ilginç projeler açıklıyor. Önceki gün de Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'ndaydı. Orada 'futbolcu ihracatı'ndan bahsedince sohbet ettik.

Malum, yıllardır Türk futbolunda altyapı ve oyuncu yetiştirme tartışması var. Maalesef buna karşı şimdiye kadar pek radikal bir hamle yapılamadı. O nedenle de Türk futbolu hep ithalatçı oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin) hazırladığı rapora göre, 2017-2022 arasındaki sıralamaya göre Türkiye'nin yetiştirip yurtdışına gönderdiği toplam oyuncu sayısı 22... Velhasıl, bu anlamda gidilecek çok mesafe var.

Bu yıl kimlerin yurtdışına transferi oldu, derseniz...

Hatırladığım, Ajax, Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmişti, 9.5 milyon euro bonservis artı bir sonraki satışın kârından %15 pay ödeyerek... Yine Berat Özdemir'in Al Ettifaq'a transferi olmuştu. Bordo mavililer, bu transferden de 2.5 milyon dolar gelir elde etmişti. Enis Destan'ın Warta Poznan'a geçici transferi yapılmıştı. Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın Hull City'e transferinden 3 milyon euro kazanmıştı. Muhammed Gümüşkaya Westerlo'ya transfer olmuştu. Emirhan İlkhan, 4.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Torino'ya, Rıdvan Yılmaz da 4 milyon euro bedelle Rangers Kulübü'ne transferi edilmişti. Antalyasporlu Doğukan Sinik de Hull City'e transfer olmuştu. Toplasanız 30 milyon euroyu geçmez. Şimdi TFF bu konuya kafa yoruyor.

Büyükekşi futbolcu ihracatını kayda almak için çalışmaların başladığını söylüyor.

Peki ne yapılacak?

Önümüzdeki günlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Bolat bir protokole imza atacakmış... Anlattığına göre, bu protokolle futbolcu ihracatı kayda alınmaya başlanacak. Büyükekşi'ye ne kadarlık bir ihracat olabileceğini sordum. İlk etapta 100 milyon euroyu bulacağını söylüyor. Protokol imzalandıktan sonra futbolcu ihracatını da ay başında açıklanan rakamlarda hizmet ihracatının altında görmeye başlayacağız.

Merak ediyorum, Türk futbolcularının yurtdışına satışı hizmet ihracatını nasıl etkiler?

Son 20 yılda hizmet ihracatı 4 kattan fazla artmış durumda. Ticaret Bakanı Mehmet Muş kısa zamanda 100 milyar dolarlık eşiğin aşılacağını söylüyor. Bu rakama futbolcu ihracatının katkısı belki kısa vadede çok büyük olmaz. Ancak altyapıdan futbolcu yetiştirildikçe katkının boyutunun artacağı kesin... Umarım, bu mesele, ileride harcama limitlerine ve UEFA'nın mali kıskacına rağmen Türk kulüplerinin artan transfer harcamaları ve büyüyen borçlarını dengeleyebilecek bir rakama gelir. Ve Türkiye kısa sürede futbolda dış ticaret dengesini tutturmaya başlar.