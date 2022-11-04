Banka değil elbette… Ülkenin bayrak taşıyıcısı… Türk Hava Yolları üçüncü çeyrekte öyle bir bilanço açıkladı ki… Pandeminin etkisini tamamen sıfırladı.

İlk 6 ayda 11.4 milyar lira olan kâr, üçüncü çeyrekte 27 milyarı geçmiş… 1.5 milyar dolar… 9 aylıkta ise 38.5 milyar TL. THY son 1 yılda yüzde 215 artarak 181.5 milyar liraya çıkan öz sermayesiyle Türkiye'deki tüm bankaları geride bırakmış durumda... Şirket, beklentilerin üzerindeki performansla Avrupalı rakiplerini de sollamış vaziyette... Yıl sonunda kârın 50 milyarı geçmesi bekleniyor.

Biliyorsunuz, Avrupalı havayollarının birçoğu 2022'den umduğunu bulamadı. Yaz aylarında pandemi zararlarını eritemedi. Kovid 19 sonrası yaşanan personel eksiklikleri ve memnuniyetsizlikleriyle başlayan grevlerle zor günler geçirdiler.

Geçenlerde Alman havayolları Lufthansa Grubu'nun bilançosu geldi. Aynı dönemde net kâr 817 milyon dolar. Fransız-Hollandalı havayolu grubu Air France-KLM'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde kârı 470 milyon dolar. Üstelik yılsonu için de umutsuzlar. Çünkü, Hollanda'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda Kovid-19 salgını sonrası yaşanan personel eksikliği krizi nedeniyle en az Mart 2023 sonuna kadar günlük yolcu sayısının beşte bir oranında düşük tutulacağı açıklandı. Gelecek nisan ayına kadar Schiphol Havalimanı'nda günlük en fazla 46 bin yolcu seyahat edebilecek. Bu sayı tatil haftalarında 50 bin ile sınırlı tutulacak. KLM Schiphol'ü merkez üssü olarak kullanıyor. Bu durum havayolunu etkiliyor. Aynı şekilde British Airways'in durumu da pek iç açıcı değil. Heathrow Havaalanı'nın uçuş ve bagaj bekleme sürelerinin aşırı uzamasının önüne geçmek için getirdiği kapasite sınırlaması şirketi olumsuz etkilemiş durumda. Onlar da Mart 2023 sonuna kadar uçuş sayısını yüzde 8 azaltacaklar. Kârı şu anda 1 milyar euroyu geçti fakat önümüzdeki dönemde ne olacağı belirsiz... Şimdi Avrupalı havayolları konsolidasyonu konuşur vaziyette… Misal, British Airways'in Avrupa'da konumunu sağlamlaştırmak için Portekiz TAG Air Portugal ve Easyjet'i alacağı söyleniyor.

Peki dünyada birçok havayolu bu durumdayken THY böyle bir performansa nasıl imza atabiliyor?

Cevap basit aslında…

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası Türk turizminin çok ciddi yara alacağı konuşuluyordu. Beklenen olmadı. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı hedefleri iki kere revize etti. Talepteki güçlü toparlanma THY'yi de etkiledi. Şirketin operasyonel çevikliği de kârlılık ve satış gelirini rekora çıkardı. Kargoculuk faaliyetleri ve yatırım gelirleri de finansalları destekledi.

Ve tabii ki, İstanbul Havalimanı…

Avrupa havalimanlarında bitmeyen kuyruklar, kaybolan valizler, greve giden personel ile adeta kaos ortamı varken, İstanbul Havalimanı'nda yolcu iner-inmez valizini de alıyor, girdiğinde check-i'ini de beklemeden yapıyor.

Velhasıl, THY bu kaos ortamını iyi yönetti, yönetiyor. Sene sonu bilançonun çok daha iyi olması kaçınılmaz. Bu performans yakında F/K oranı 3.4 olan hisseye yansıyacaktır.