Dün Türkiye çifte bayram yaşadı. Bir tarafta Cumhuriyet'in 99'uncu yılı kutlamaları... Diğer tarafta Cumhuriyet'e yakışır bir eser olan, ülkenin yerli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg'un ilk seri üretiminin banttan inmesi töreni... Ben de bu tarihe güne şahitlik etmek için öğle saatlerinde Gemlik'teki Togg kampüsünün yolunu tuttum.

Kampüsün devasa arazisi eskiden askeriyeye aitti. 1.2 milyon metrekarelik uçsuz bucaksız bir alan... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fabrikanın otoban yolunu tamamlamış... İstanbul'dan 1.5 saatte kampüse ulaştım.







Kapıda kampüsün inşaasını üstlenen Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, babası Ersin Arıoğlu ve kardeşi Özge Arıoğlu'yla karşılaştım. Yapı Merkezi kampüsü temmuz ayında bitirmiş... Hatta ocak ayında tamamlanması planlanan batarya bölümü dahi bu özel güne yetiştirilip teslim edilmiş...

Muazzam...

Tören alanında hem 60 yıl önce yapılan, ancak bir algıya kurban edilen Devrim hem de Togg yanyana sergilendi...

Gelelim Türkiye'nin gurur projesine...

'Bir otomobilden daha fazlası' olan Togg, 1.8 milyar euro yatırımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle banttan indi. 15 yılda toplam yatırım miktarının 3.5 milyar euroya çıkacağı belirtiliyor. İlk etapta SUV'un seri üretimi başlıyor. İlk yıl 80 bin aracın üretilmesi bekleniyor. 2023'ten 18 ay sonra Avrupa pazarına yönelecek. Sedan'ı da 2025'te piyasaya çıkacak. 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefleniyor.







Otomotiv dehası Gürcan Karakaş ile tasarımcı Murat Günak'ın güçbirliğiyle doğan Togg'u aslında sadece bir otomobil olarak tanımlamak yanlış... Hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri nedeniyle insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren akıllı bir cihaz...

Velhasıl, geç oldu ama güç olmadı...

Küresel düzeyde rekabet edecek bir Türk otomobil markası çıkardığımız için gururluyum...

Emeği geçen herkese teşekkürler...