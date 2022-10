Dün Ankara Spor Salonu tarihinde pek de alışık olmadığımız bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Salonun ışıklandırmasından, sahneye hatta oturma düzenine kadar her şey alışılmışın dışındaydı. Protokol tribünlerde, davetliler salonun ortasındaydı. Salonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesinde Aşık Veysel'in türküleri de söylendi, rapçi Sept& Mengelez de sahne aldı.

'Türkiye Yüzyılı' toplantısından saatler önce spor salonunu dolduran kalabalığın coşkusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması bitene kadar devam etti.

Sadece salondaki kalabalık da değil...

Ankara Spor Salonu'na giden yollarda vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişini ellerinde karanfillerle bekledi. Mersin'den Kars'a, Çanakkale'den Malatya'ya Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce vatandaşlar da Ankara Spor Salonu dışında Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek için hazırdı.

Erdoğan merakla beklenen konuşmasında önce bugüne kadar yaptıklarını anlattı daha sonra da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için Türkiye'nin önüne yeni bir vizyon belgesi koydu.

Herkesi de bu vizyona katkı vermeye davet etti.

Erdoğan, 'Herkesin bir hayali vardır. Bizim de hayalimiz Türkiye Yüzyılı'dır. Şimdi de bizimle bu hayali paylaşacak, yanlışa yanlış dediği gibi doğruya doğru diyecek herkesle yol yürümeye hazırız' dedi.

Bana göre Erdoğan'ın konuşması, kucaklayıcı, özgürlükçü, millete özgüven aşılayan yeni bir dönemin başlangıcı...

Hatta 20 yıldır her seçim sonrasında yaptığı Balkon Konuşmaları'ndan da daha çarpıcı...

Muhalefet partileri ve kendilerini 'objektif' (!) olarak gösteren fakat bu süreçte maskeleri dökülen gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet etmedi belki ama en azından Erdoğan'ın çağrısına karşılık verip Türkiye Yüzyılı vizyonu için teklif sunarlar.



NOT

Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun