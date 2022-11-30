Türk firmaları dev fuara damga vurdu

Türk gayrimenkul ve perakende devleri MAPIC Fuarı’na çıkarma yaptı. 80’i aşkın firma ve 250 kişilik heyetle Türk bayrağını dalgalandıran markalar, ilgi odağı oldu

Dünyanın önde gelen perakende markaları ve gayrimenkul oyuncularını bir araya getiren MAPIC Fuarı, Fransa'nın Cannes şehrinde başladı. Türk perakendecileri 1 Aralık'a kadar sürecek fuara çıkarma yaptı. Markalar, Cannes'da 80'i aşkın firma ve 250 kişilik heyetle Türk bayrağını dalgalandırıyor.



TÜRK STANDI KURULDU

Alkaş'ın Türkiye temsilciliğini yaptığı MAPIC Fuarı'nda İHKİB önderliğinde Turkish Brands standı kuruldu. AC&co Altınyıldız Classics, Chakra, D's Damat, İpekyol, Kiğılı, Madame Coco, NaraMaxx, Nebim, Penti ve Perspective stantta yerini aldı. Türkiye'den Tavuk Dünyası da GAGAVA standı açtı.









İNSAN, MEKAN, KÂRLILIK

Dünyanın önde gelen perakende sektörü temsilcileri, teknoloji firmaları, yeni AVM projeleri, eğlence işletmecileri, yatırımcıları, danışmanlık firmaları ve masterfranchise'ları bir araya getiren fuarın mottosu "İnsan, Mekân ve Kârlılık". Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "MAPIC, doğru yatırımcıyı, doğru zaman ve kurumlarla bir araya getiriyor" dedi.









METAVERSE'TE MAĞAZA AÇIYOR

12 YILDIR Cannes'taki fuara katılan Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, bu yıl fuarın oldukça hareketli geçtiğini belirterek, "Türk markalarına daha sıcak bir yaklaşım var" dedi. Yurtdışındaki büyüme planlarını anlatan Suerdem, e-ticaretle ilgili merkez depolar açıp, şubeleşmeyi düşündüklerini söyledi. "Ülkelerin nüfusuna göre ortalama 3 ila 25 mağaza açabiliriz" diyen Suerdem, Rusya'da 80 ila 100 mağaza açmak için ciddi bir yatırımcıyla iş planı hazırladıklarını da açıkladı. Sırbistan'da pazar lideri olduklarını, Romanya'da 5, Azerbaycan'da 7, İtalya'da 17 mağaza ve e-ticaret depoları olduğunu anlatan Suerdem, şöyle konuştu: "Düsseldorf havalimanına mağaza açtık. Orada bir de e-ticaret deposu açacağız. Türkiye'de 185 mağazamız oldu. Hedefimiz yurtdışı, e-ticaret ve metaverse. 15 güne kadar metaverse'te mağaza açıyoruz."









KÖRFEZ VE TÜRK CUMHURİYETLERİ'NDE BÜYÜYECEK

NARAMAXX Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı, Türk markalarının fuarda yer almasının önemli olduğunu belirterek, "Burası markaların kendini göstermesi açısından önemli bir platform... Şu an Avrupa'da sıkıntı olduğu için biz orada yatırımı düşünmüyoruz. Ancak Suudi Arabistan, Dubai, Kazakistan gibi hem Körfez ülkelerine hem de Türk Cumhuriyetleri'ne yatırım yapmayı planlıyoruz. Polonya ve Almanya'yla güçlü çalışmamız var. İngiltere'de de online çalışıyoruz. Kendi sitemiz ve depolarımız var" dedi.



KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİYORUZ

ALTINYILDIZ Yurtdışı Operasyonları'ndan Sorumlu Genel Müdürü Osman Çavuşoğlu, 16 ülkede operasyonları olduğunu, 350 mağazayı yönettiklerini belirterek, "Avrupa'da büyüyoruz. Bulgaristan, Romanya, İtalya, İngiltere, Almanya ve Polonya'da yatırım yapıyoruz. Şirketin merkezini Berlin'e taşıdık. Türkiye dışındaki ülkeleri oradan yönetiyoruz. Amacımız Altınyıldız'ı bir dünya markası yapmak. Bu anlamda markalaşmaya gittik, Yurtdışı mağazalarımızı AC&co ismiyle açıyoruz. Rusya'da da iki mağaza planladık. Romanya'da 17 mağazamız var. Hedefimiz 2025 yılının sonunda şirketin cirosunun yarısının yurtdışından gelmesini sağlamak... Şu anda yurtdışında 50 mağazamız var, önümüzdeki sene sonunda 90 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Pandemiden sonra krizi fırsata çevirdik" dedi.









HALKA ARZ İÇİN BAŞVURDU

FUARA yurtdışı markası 'Gagawa' ile katılan Tavuk Dünyası'nın Franschise Müdürü Murat Arıcıoğlu da, Türkiye'de 280 noktada olduklarını, 2025'e kadar 350 mağazaya ulaşacaklarını söyledi. Yurtdışında büyüme planlarını anlatan Arıcıoğlu, "İspanya, Fransa ve Almanya'da açacağız. Üretim merkezini Hollanda'ya kurduk. Ankara'da da fabrikamız var. Yurtdışında 2025'e kadar 240 mağazaya ulaşmak istiyoruz" dedi. Arıcıoğlu, halka açılmak için SPK'ya başvurduklarını da söyledi. Fuarın gala yemeğini düzenleyen Tashkent City Mall Müdürü Dilyor Kayumov da yeni AVM'lerini tanıtarak, "2023'te inşaatı bitireceğiz" dedi.



ABD'YE MAĞAZA İLE GİRİYOR

CHAKRA Uluslararası Operasyonlar Müdürü Erdinç Yılmaz, önümüzdeki dönemde Kuveyt, Bahreyn, Umman, Moğolistan, Azerbaycan, BAE, ABD'de mağaza açacaklarını belirtirken, "Fuarda bazı görüşmeler yapıyoruz. Dubai ve Abu Dhabi'de yer bakıyoruz. Los Angeles'ta mağaza açacağız. Biz yatırımcılara lokasyon konusunda da destek sağlıyoruz. Bütün mobilyaları hazırlıyoruz, buradan gönderiyoruz. Ekip gidip yerleştiriyor. Kendi mağazamız gibi oluyor" dedi. Perakende markalarına yazılım sağlayan Nebim de ilk kez fuarda yer alan şirketlerden oldu.



KÖRFEZ'İN YOLU AÇILDI

PENTİ Uluslararası Franchise Müdürü Yavuz Mert de, yurtdışında 203 mağazaları olduğunu, Güney Amerika ve Asya pazarlarına girmek istediklerini söyledi. Avrupa'da da mazağa açmak istediklerini anlatan Mert, "Eylülde Dubai'de mağaza açtık, Mısır'a da gireceğiz. Siyasi ataklar bizi de olumlu yönde etkiliyor" diye konuştu.



AKM'DE HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR YAŞAM

TÜRK Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), kurumsal sosyal sorumluluk projesi Sesli Adımlar uygulamasını kullanıma sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un mobil cihazlara yüklenebilen ücretsiz uygulaması Sesli Adımlar ile görme ve işitme engelli sanatseverler, AKM'nin kapalı ve açık alanlarında uygulamanın yönlendirmeleri eşliğinde engelleri aşan bir deneyim yaşayacak. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Sesli Adımlar uygulamasının görme ve işitme engellilerin yardım almadan hareket edebilmelerine olanak tanıdığınıve tüm operatörlerden ücretsiz olarak indirilebildiğini bildirdi.



SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE DESTEK

ÇEVRE dostu uygulamalar ve sürdürülebilir bankacılık alanında öncü çalışmalar yürüten Vakıfbank, farklı yapılar altında pek çok sürdürülebilir temalı fonu ülke ekonomisine kazandırmaya ve toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına uygun ürünler haline getirmeye devam ediyor. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilir temalı fonlama kaynaklarının önemine işaret ederek, "Sürdürülebilir bankacılık temalı kredileri de içinde bulunduran Dünya Bankası kaynaklı kredi kullandırımları 100 milyon doları aştı. Yurt dışından sağladığımız uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynakların milli ekonomiye transferi sayesinde sürdürülebilir bankacılık hedefinin ötesinde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi. Üstünsalih, tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerini en aza indirmek amacıyla, Vakıfbank olarak toplumun her kesimini gözeterek reel sektörün finansal ihtiyaçlarını etkin bir şekilde fonlamaya devam ettiklerini söyledi.



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

SABAH, Fransa'da düzenlenen Mapic Fuarı için özel gazete hazırladı. Fuara katılan Türk perakendeciler, Turkish Brands standı önünde özel gazeteyle fotoğraf çektirirken, Turkuvaz Medya'ya da perakende sektörüne desteğinden ötürü teşekkür etti.