Malum, vatandaşın son dönemde en önemli gündemi gıda fiyatları olunca fahiş zamlar, her gün değişen etiketler, marketlerin kârları gündemden düşmüyor. Fakat bazı şeyleri tartışırken kantarın topuzunu kaçırıyoruz.

Hatırlayın, BİM CEO'su Galip Aykaç'ın açıklamaları geçen hafta çok tartışıldı. Birçok kişi tepki gösterdi. Ben de kendisinin üslubunu eleştirdim. Marketler bile posta koydu. Sonra Gıda Perakendecileri Derneği'nden istifasını açıkladı.

Fiyatları her gün artıran marketlere boykotu ya da devletin denetimini anlarım da...

Camlarını taşlamak, önüne kuyu kazmak, Kurtlar Vadisi tadında 'kapatırız' diye racon kesmek nedir?

Bu olaylar doğruysa vahim...

Elbette marketlerle ilgili sorun var ama yol yordam bu mu?

Geçen de yazdım, bir kez daha tekrarlayacağım.

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Marketlerle mücadele edilecekse bunun kanuni yolları var.Misal,yolunda hızla ilerliyor. Tam bir mağaza enflasyonu yaşanıyor.Köylerekadar indiler. İndirim marketlerin gıdaperakendesindeki yeri yüzde 80'leribulmuş durumda... Bu önümüzdekidönemde daha da yukarı çıkacağabenziyor.Mesela,neden bir türlü çıkmıyor, anlayamıyorum.Halbuki, yasayla bu gidişat durdurulabilir.Büfe-bakkal ile market arasındaki mesafe kuralı uygulanır. Adım başı market açılmasına izin verilmez.Private label (özel ürün) konusunu geçen gündeme getirdim. Orada da marketlere mevzuatla sınırlama getirilebilir.Veyahut, bu private label ürünler marketlerin kendi fabrikalarında üretilirken kâr transferinin nasıl gerçekleştiğine vergi uzmanları bakabilir.Sonuçta devletin ilgili kurumları bu işe el atabilir, atıyor da...

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Örneğin, dün'nda önemli bir toplantı vardı.Kurul özetlediyor ki, zincir marketler arasında,ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylıtemas kuruluyor. Fiyatlar veya artışlarkoordine ediliyor. Geleceğe dönükfiyatlamalar da aralarında paylaşılıyor. Yani danışıklı dövüş var.Onlar kendini nasıl savunuyor derseniz.Sözlü savunmanın ilk gününde... (Savunmalar online yayınlanıyor,merak edenler izleyebilir.)Kurulu ne kadar ikna ederlerbilmiyorum ama ben ikna olmadım. Bugün de sözlü savunmalar marketlerle devam edecek, sonra nihai karar açıklanacak.O yüzden demem o ki, cam çerçeve indirmek yerine devletin atacağı adımları bekleyelim...