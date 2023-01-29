Cari açığa 400 milyon dolarlık katkı

70 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Söğüt Altın Madeni, tam kapasiteye çıktığında bugünkü fiyatla 400 milyon $’lık cari açığı engellemiş olacak. Genel Müdür Aydın, “4 yıl sonra kapasite 6.5 ton/yılı bulacak” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün Bilecik'te açılan Gübretaş Maden Yatırımları'nın Söğüt Altın Madeni tam kapasiteye ulaştığında bugünkü fiyatla yaklaşık 400 milyon dolarlık cari açığı engellemiş olacak. 70 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesiste 1.300 kişiye istihdam sağlanıyor.

İlk altın dökümünden sonra sohbet toplantısı düzenleyen Gübretaş'ın ana hissedarı olan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Ocak 2021'de Söğüt Altın Madeni'ne ilk kazmanın vurulduğunu, ruhsat sahasının yaklaşık 3 bin hektar civarında olduğunu belirterek, "Ocak 2021'den bu yana 70 milyon dolar yatırım yaptık. Bu birinci faz. Geriye iki faz daha yapacağız. Birinci faz tam olgunluk dönemine geldiğinde yılda 2.5 ton altın üretmiş olacağız. İkinci ve üçüncü faz yatırımlar da tamamlandığında yıllık altın üretme kapasitesi 6.5 tonu bulacak. Bu da asgari 4 yıl sonra…" dedi. Tam ideal kapasiteye ne zaman ulaşacağına yönelik sorulara yanıt veren Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Halit Semih Demircan da "Yaklaşık 2.5 yıl sonra ulaşabiliriz. Çünkü tenörler o zaman yükseliyor. Tenör, 1 ton kaya içindeki gram cinsinden altını ifade ediyor, ona ulaştığımız zaman yıllık üretme kapasitesine de ulaşacağız" açıklamasında bulundu.







İTHALATI AZALTIYOR

Türkiye'nin altın ithalatçısı bir ülke olduğunu hatırlatan Aydın, "Biz bunu üreterek bir defa ithalatı azaltıyoruz. 2022'de 265 ton altın ithal etmişiz. Üretim 31 ton civarında. Hiç altın madeni çalıştırmasaydık, 296 ton ithal edecektik. Altın fiyatları sürekli değişiyor. Ancak bu tesiste ideal üretme ortamına yani yılda 6.5 ton üretim kapasitesine gelirsek, bugünkü fiyatlarla hesapladığımızda, ithalatta o kadar eksilme olacak. Bugün tonu 60 milyon dolar civarında… Böyle bakıldığında yaklaşık yıllık 400 milyon dolarlık bir ithalatı önlemiş oluruz" dedi.







REZERV 60 TON

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Halit Semih Demircan altın aramalarında iki kavram kullanıldığını belirterek, "Biri kaynak, diğeri rezerv. Kaynak çıkartılacak altın anlamına gelmiyor. Çıkartılacak altın rezerv demek. Bu sahada rezerv olarak 60 ton, kaynak olarak 109 ton altın var. Kaynağın hepsi rezerve dönüşmüyor. Bunun da hepsini bir günde çıkarmayacağız. Bu, 20 yıl boyunca çıkartacağımız bir şey" dedi. Altın aramalarında çok az da gümüş madeni bulduklarını anlatan Demircan, "Miktarı çok az. Bizim için asıl olan altın, yani gümüş çok kayda değer bir rakam oluşturmuyor" diye konuştu.







1.300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Gübretaş'ın elinde başka ruhsat olup olmadığına yönelik sorulara da Genel Müdür Halit Semih Demircan, şu yanıtı verdi: "Bilecik'te bir ruhsatımız daha var. Söğüt'ün 30 kilometre batısında Kavak'ta… Ama küçük bir yer. Henüz bir arama projesi… Biz Kanadalı bir firmanın hisselerinin yüzde 80'ini satın aldık. Ruhsat da o şirketindi. Orada da arama faaliyeti yapacağız." Şu anda tesiste bin kişi çalıştığını söyleyen Demircan, "Tam kapasiteye çıktığımızda istihdam 1.300'e ulaşacak" dedi.