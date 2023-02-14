Kapatılmakta geç mi kalındı, o mu oldu bu mu? Günlerdir tartışılıyor. Salı günü SPK, Borsa İstanbul ile aracı kurumların toplantısında sektörün bir kısmının 'kapatmayın' görüşünü savunduğunu biliyorum. Deprem bölgesinde kıymetlerini nakde dönüştürmek isteyen yatırımcıya likidite olanağı sağlanmak istenmesi, aracı kurumların teminat tamamlamasına imkân verilmesi gibi nedenlerle kapatma kararının çarşamba günü alındığını da... Doğrudur, yanlıştır. Önemli olan bundan sonra ne yapılacağı…

Malum, borsa 5 iş günü kapatıldı. 8 Şubat'taki işlemler iptal edildi. Çarşamba yeni bir uzatma olmazsa seans yeniden başlayacak.

Şunu net söyleyeyim. Uzatma yok. Ama borsayı açmadan yatırımcıyı koruyacak birtakım önlemler alınacak. Bu tedbirleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir an evvel açıklaması gerekiyor.

Gelelim nelerin yapılacağına...

Türkiye Varlık Fonu piyasa yapıcısı olarak kendi ortaklığı olduğu şirket hisselerinde geri alım kararı açıklayacak. Bunun için destekleme ve istikrar fonu güçlendiriliyor.

BİST'teki şirketlere geri alım kararları için muafiyetler gelecek, stopaj sıfırlanacak.

Portföy yönetim şirketleri ve BES'teki hisse senedi tutarı toplam portföyün yüzde 30'una çekilecek.

Borsa kapalı olduğu için kredili işlem durumundaki hesaplarda temerrüt faizi işliyor. Aracı kurumların bu faizi silmesi ya da düşük bir orana çekmesi konusu da gündemde.

Afet bölgesindeki yatırımcıların mağduriyetinin karşılanması için Borsa yönetiminin başından bu yana çalıştığını biliyorum. Orada da bireysel yatırımcılar için bir karar gelebilir.

Bunlar öğrendiklerim...

Bence, şirketlerin 2022 dağıtılabilir kârları da hisse geri alımlarında kullanılmalı. Vadeli ve spot piyasada eşanlı açığa satış yasaklanmalı. Ayrıca spot piyasada açığa satış da 3 ay süreyle yasak olmalı. Robotlara geçici süre ile kısıtlamalar getirilmeli. Ve hukuki altyapıya ters olsa da pazartesi ve salı günkü işlemler iptal edilmeli. Belki de en önemlisi... SPK deprem öncesi ve sonrasındaki üç günlük işlemleri inceleyip, kamuoyunun vicdanını rahatlatmalı!



BEYLER, HEPİNİZİ SAHAYA ALALIM!

Biliyorum, bugüne kadar depremzedelere desteğinizi esirgemediniz. Ama eminim daha fazlasını yapabilirsiniz?

Hepiniz geçen yıl kârına kâr kattı. Şimdi bu topraklardan kazandıklarınızı, bu toprakların insanlarıyla paylaşma vakti…

Malum, bölgedeki hava şartları çok sert… Oradaki vatandaşlarımızın acilen barınma ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Çadırkentler kurulsa da içeride yangın tehlikesi yaşanabileceği gerekçesiyle ısıtıcı kullanılamıyor. O nedenle depremzedeleri konteyner evlere yerleştirmek gerekiyor. İlk günden bu yana Gaziantep-Hatay arasında mekik dokuyan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu İslahiye'de 3 bin kişilik konteyner kent kuruyor. Limak, Hatay'da 4 bin kişinin barınacağı konteyner kent kurulumuna başladı. Baykar, Kahramanmaraş'ta 2 bin kişiyi barındıracak konteyner kente başladı. Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Zorlu, Ülker, Erdemoğlu, Akfen, Çalık, Tara, Doğan, Doğuş vb... Bunların hepsi Forbes'ın en zenginler listesinde…

Hadi beyler, sahaya inin… İnin ki, adınız sadece 'en zenginler listesi'nde değil 'gönlü zengin'ler listesine de yazılsın.