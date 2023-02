Burası İskenderun… Sahil kesiminde dolaşıyoruz. Binaların birçoğu yıkık, kalanlarda ağır hasarlı…

Fotoğraftaki bina sahildeki Eda Apartmanı gibi yıkılmamış… Ama her yeri patlamış…

STC Towers'ın…

Hemen emlak sitelerine baktım. 2022'de 3 milyona satılan evlerin fiyatı yılın başında 4 milyon 200 bin liraya kadar çıkarılmış… Hatta alacak olanlara 'yeni kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz' diye pazarlanıyor. Daha düne kadar 'deniz manzaralı' denilerek milyonlarca liraya satılmaya çalışılan evlerin haline bakın. Binalar yıkılmasa da harabeye dönmüş…







Şimdi devlet yıkılan her bina için ayrı soruşturma yürütüyor. Soruşturmalar sadece müteahhidi değil yapı denetim şirketini de ruhsatı veren imar dairesini de kapsayacakmış… Bence sadece yıkılan değil ağır hasar alan binaları yapanlar da bu kapsamda değerlendirilmeli…

Niye mi?

Vatandaş elinde avucundaki iki kuruş birikimini milyonlarca liraya sattıkları dairelere akıtıyor. Hatta kredi çekiyor.

Sonuç?

Bir daha hiç giremeyecekleri evler…

Ben bunları yazarken bir arkadaşım aradı… O da geçen yıl Malatya Yeşilyurt'ta bir daire almış… Salköpü Mahallesi'nde… Ev yıkılmamış ama bina yana yatmış… Soruyor "Banka kredisi çekmiştim, şimdi ne olacak" diye…

Hakikaten onlar ne olacak?

Oralarda yaşayanlar ağır hasarlı binalarına adım atamazlar. Kiminin işyeri de yıkılmış…

Ama bir taraftan o giremedikleri evlerinin kredilerini ödemeye devam edecekler. Belki on binlerce canımızı kaybettik. Şu anda bu söylediklerimin zamanı değil. Fakat sırası geldiğinde bu harabeye dönüşen evleri yapanlara da gerekli cezai müeyyideler uygulanmalı…







MAKYAJLAYIP SATTILAR

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da 'depreme dayanıklı' diye satılan binaların çoğu yıkıldı. Burası Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'ndaki Trend Garden Residence… Yüzlerce kişiye mezar oldu. Önce '3 yıllık binaydı' denildi, sonra 2000 yılında yapıldığı, makyajlanarak, otel gibi pazarlandığı ortaya çıktı. Eski yeni fark etmez ki… Onu yapanlarında Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun gibi bir an evvel yakalanması gerek.



VELİ GÖÇER GİBİ ÇIKARILMASIN

Yıkılan binalar hemen aklımıza 1999 depremini getiriyor tabii… Hatırlayın o dönemde Yalova'da 195 kişinin ölümüne sebep olan binaların müteahhidi Veli Göçer'di. 17 Ağustos depremi sonrası tutuklandı. 7.5 yıl hapis yattı. Sonra tahliye oldu. Hatta şimdi yine inşaat işleri yaptığı söyleniyor. Trend Garden Residence'ı yapanların da, Rönesans Rezidans'ın müteahhidinin de, Malatya'daki Asur Konutları projesini inşa edenlerin de, Hatay'da Güçlü Bahçe'yi yapanların da hesap vermesi gerekir. Yüzlerce insana mezar olan evleri inşa edenler, yakalandığında, ihmalen öldürme, taksirle ölüme veya taksirle yaralamaya neden olma suçlarından ceza alabilirler. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre en fazla 15 yıl hapis cezası var.

Yeter mi?

Elbette yetmez…

Hem cezaların artırılması hem de bu ölüm rezidanslarını yapan müteahhitlerin Veli Göçer gibi 7.5 yıl sonra tahliye edilmemesi gerekir. Vicdani sorumluluk bunu gerektirir.



OPET'TEN AÇIKLAMA VAR

Dünkü yazım üzerine Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk aradı. Kendilerini izah etmeye çalıştı. Deprem bölgesindeki istasyonlarının, oradaki market ve tuvaletlerin birçoğunun kapalı olmasının gerekçesini şöyle anlattı: "Pompacıların bir kısmının aileleri enkaz altındaydı, bırakıp gittiler. Bazı yerlerde sistemler bozuktu. Talan edilen marketler de oldu. Biz ülkemizin yanındayız, iyi niyetliyiz. Bölgeye birçok destek gönderiyoruz."

Haa bir de 23 yılının tuvalet sorununu çözmekle geçtiğini söyledi. O zaman ben temizlik ve hijyen konusunda hassas olan Nurten Hanım'dan depremzedeler adına şunu bekliyorum: Her kente, kasabaya ve köye seyyar konteyner tuvaletler yollasınlar. Başlamışlar ama öyle üç-beşle olmaz. Eminim, Koç Grubu da Opet de bundan daha fazlasını yapabilir.