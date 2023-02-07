Görüntüleri izledikçe yüreğim sızlıyor... Yerle bir olan evler... Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen canlar... Buz gibi soğukta sağa sola koşan vatandaşların gözlerindeki korku dolu ifadeler...

Büyük felaket...

Gün birlik olma günü... Devlet tüm imkânlarıyla sahada... Belediyeler teyakkuzda... Yurtdışından yardım gönderen gönderene...

Herkes elinden geleni yapmalı...

Burada özellikle de iş dünyasına büyük görev düşüyor.

Müteahhitlere buradan çağrıda bulunuyorum;

Depremden etkilenen 10 ile hemen konteynerlar kurun. Varsa oradaki sağlam evlerinizi sokaklardaki vatandaşlara açın. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgelere her türlü iş makinelerini gönderin.

Otelciler;

Bölgedekileri otelleriniz 7/24 oradaki vatandaşa yemek servisinde bulunsun.

Vatandaşların geceyi geçirmesi için odalarınızı ücretsiz kullandırın.

Otobüsçüler, havayolu şirketleri;

Deprem bölgesinden başka illere gitmek isteyenlere bedava bilet sağlayın.

Büyük yıkımdan sağ kurtulan vatandaşlarımız bir an önce sevdiklerinin yanına ulaşsın.

Marketler;

Deprem bölgesindeki şubelerinizi seferber edin. Vatandaş sadece devletin ilgili kurumlarının vereceği yemeğe muhtaç olmasın. Marketlerdeki ürünleri bedava dağıtın. Dağıtın ki, herkes 'fiyatları sabitledik, indirim yaptık' açıklamalarınızın samimiyetini görsün.

Hazır giyimciler;

Deprem bölgesindeki mağazalarınızı vatandaşlara açın. Deprem gece yarısı vatandaşları yataklarında yakaladı.

Canını kurtarabilen bir daha evine giremedi.

Soğuk havada üzerinde pijamalarıyla sokağa dökülen vatandaşlara kışlık kıyafetlerini sağlayın.

Akaryakıt şirketleri;

Deprem bölgesinde akaryakıt istasyonlarında yakıt olmadığı söyleniyor.

Bu durumun acilen çözülmesi gerekiyor.

Hatta bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşların benzin-mazot ihtiyaçları ücretsiz karşılanmalı...

Bu arada telekomünikasyon şirketlerine teşekkür etmek gerekir.

Felaketin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren olağanüstü bir çabayla deprem bölgesinde kesintisiz iletişim için çalışıyorlar.

Öyle ya...

Gün bugün...

Eminim, ülke olarak kenetlenerek bu yıkımın altından kurtulacağız.

Allah deprem bölgesindeki herkese yardım etsin, yakınlarını kaybedenlerin başı sağ olsun...