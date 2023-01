Ucuz et bin markete giriyor

Tarım Kredi Kooperatifleri, ucuz et sattığı mağaza sayısını bine çıkarmayı hedefliyor. Genel Müdür Hüseyin Aydın, “250 markette piyasa fiyatının yarısına et satıyoruz. Bakanlığımızla görüştük, sayı artacak” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan piyasa fiyatlarının daha da altında et satışı mağazalara yayılıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki 250 markette satılan ucuz etin bin markete çıkması bekleniyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 250 markette Et Süt Kurumu'nun verdiği etlerin satıldığını hatırlatarak, "Piyasa fiyatlarının yarı fiyatına satıyoruz. Bakanlığımızla görüşmeler yaptık. Muhtemelen market sayısını bine çıkaracağız. Diğer marketlerimizde de normal piyasa şartlarında paketli ambalajlarda et satmaya devam ediyoruz" dedi.



540 BAKKAL DAHA SİSTEMDE

Gıda fiyatlarında regülasyonu sağlamak için kurulan Koop Market sayısı da şubatta 3 bine yaklaşacak. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Genel Müdür Hüseyin Aydın, "TK Market sayısı 1.549. 400 adet de Tarım Kredi Kooperatifleri'nde satış noktası var. Orada da satış yapılıyor. 6 ilde 250 bakkala girdik. Koop Bakkal'da il sayısını 17'ye çıkarıp 540 bakkala daha girmiş olacağız. Yani şubat sonunda 790 bakkalda tarım kredi ürünleri satılmaya başlanacak. Böylece şubat sonunda satış noktası sayımız 2.750'ye çıkacak. Yıl ortasında da 3 bini bulacak" diye konuştu. Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ise Tarım Kredi ürünlerini satmak isteyen bakkalların kendilerine müracaat etmeleri gerektiğini, şartları uyuyorsa, beş rafa kendi ürünlerini yerleştirdiklerini, fiyatları da barkodlarla takip ettiklerini, kendi fiyatlarının daha üzerindeki satışa izin vermediklerini söyledi.







600 ÜRÜNDE UCUZUZ

Pahalılık tartışmalarına da değinen Aydın, "Herkes Tarım Kredi ürününün kalitesinden memnun. Bu kalite zaman zaman fiyat nedeniyle eleştiri konusu oluyor, çünkü baldo pirinciyle Çin ya da Arjantin pirinci karşılaştırılıyor. Ya da birinci harman çayla, dördüncü harman çay… Onun için biz de ikinci sınıf ürün üretmeye başlıyoruz. 1.400 adet ürün var. Bunların 600 tanesinde piyasada en ucuz biziz. Yüzde 1.5 ila 25 arasında ucuz olduğumuz ürünler var. Biz bunu yaptığımız zaman rakiplerimiz de ona göre düzenliyor" dedi. Aydın, şu anda marketteki 1.400 kadar ürünün 400'ünü kendilerinin ürettiğini, bu sayıyı 600-700'e çıkarmak istediklerini söyledi.

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli de sattıkları 1.400 üründe fiyatı Tarım Kredi Marketleri'nin belirlediğini belirterek, "Bizim fiyatlarımıza göre rakiplerimiz haftalık fiyat belirliyor. Osmancık baldo pirinciyle, Çin pirincini kıyaslarsanız orada Çin pirinci daha ucuz olabilir. Ama kıyasladığınız iki pirinç de Osmancık baldoysa, o bizden ucuz olmaz" dedi. 40 kadın kooperatifinin ürününü marketlerde sattıklarını söyleyen Bademli, şubat ayında Ankara'da insanın ve kasanın olmadığı akıllı bir market açmayı planladıklarını da bildirdi.







YAĞDA CİDDİ BİR OYUNCU OLACAĞIZ

Aydın, yağda ciddi bir oyuncu olmak istediklerini de vurguladı. 30 Nisan'a kadar dünyada gübre ve yem fiyatları nereye giderse gitsin zam yapmayacaklarını ilan ettiklerini hatırlatan Aydın, "Bir ürünün maliyetinde yüzde 25'lerde payı olan bir şeyi stabilize ettik" dedi. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Ateş de yemde şu anda torbada ortalama 20 TL daha ucuz olduklarını belirtti. Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkanvekili Temel Tayyar Yeşil ise Yarımca ve Sarıseki'de liman yatırımlarını anlatırken, "İskenderun'da lojistik depo yatırımımızda önümüzdeki ay ihaleleri tamamlayıp, inşaata başlamak istiyoruz, yıl sonunda bitecek. Manisa'da bitki koruma ürünleri üreten bir fabrikamız var. Fabrikamızı Turgutlu'ya taşıyoruz. Yaklaşık 400 milyon liralık yatırım" dedi.







AYNES'TE KAPASİTEYİ ARTIRDIK

Genel Müdür Hüseyin Aydın, Aynes'i satın aldıklarında üretim kapasitesinin daha düşük olduğunu, 800 tona çıkardıklarını belirterek, "Kapasiteyi günlük 1.100 tona çıkaracağız. Sadece kendi marketlerimizde satmayacağız. Talep olursa diğer paydaşlarla da bu ürünleri paylaşacağız. Şu anda Aynes'te 990 kişi çalışıyor" açıklaması yaptı.







KURAKLIKLA İLGİLİ ENDİŞELENECEK DURUM YOK

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kuraklıkla ilgili şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını, gelecek yıl her şeyin pahalanacağı algısının doğru olmadığını belirterek, "Yağışlar gelirse üretimin normalize olacağını düşünüyoruz" dedi.



CİRO HEDEFİ 100 MİLYAR TL

2022 yılında 70 milyar TL ciroya ulaştıklarını söyleyen Aydın, 2023 hedeflerinin ise 100 milyar TL olduğunu vurguladı. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 800 bin çiftçinin ortak malı olduğunu hatırlatan Aydın, şöyle konuştu: "Biz bir kamu kaynağı kullanmıyoruz. Kendi öz kaynağımız ve bankalardan kredi kullanıp işimizi öyle devam ettiriyoruz. Dolayısıyla burada zarar etsek –ki etmiyoruz da- bu bir kamu zararı değildir, kooperatifin zararı olur. Tarım Kredi'yi kendi ürettiğimiz kaynakla büyütüyoruz. Demek ki, iyi yönetiyoruz ki, büyütüyoruz, iyi yönetemezsek zarar eder, küçülür. Bu işten zarar etmiyoruz, ama son derece mütevazı bir marjla çalışıyoruz. Kâr ediyoruz ki, yeni işler yapıyoruz."