Bankalar 2022 bilançolarını açıklıyor. Sektörün kârı 2021'e göre 4.5 kat arttı. Şu anda ilk sırada Akbank var. Kârı 60 milyar TL. Bir önceki yılla karşılaştırdığınızda yüzde 392.1 artış. İkinci sırada Garanti... Onların da kârı 2021'e göre yüzde 330 artarak 58.5 milyar TL'ye çıktı. Pazartesi İş Bankası'nın kârı gelecek. Muhtemelen özel bankalar içinde en iyi bilançoya sahip banka olacak. Diğer bankaların bilançolarını da yakında görürüz. Bu yıl aynı rakamları sektörü görebilir mi?

Zor... Çünkü geçen yılki kârların kaynağında enflasyona endeksli kağıtlar vardı. O yüzden bankalar 2022 kârından hissedarlara pay aktarmak istiyor. Özellikle de özel bankalar...







Geçtiğimiz haftalarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kapısını çaldıklarını duymuştuk. Taleplerine yeşil ışık yakılmıştı. Öğrendiğime göre, o çalışma tamamlandı. Dün Finansal İstikrar Komitesi toplantısında masaya yatırıldı.

Peki nasıl olacak?

Her banka aynı oranda kâr dağıtamayacak. Sermaye yeterlilik rasyolarına (SYR) göre bankalara kâr dağıtımı izni verilecek. Malum, BDDK'da yasal oran yüzde 12... Bu oranın iki katı SYR'si olan da var, birkaç puan üstü olan da... Dolayısıyla SYR'si daha düşük ise daha az kâr payı dağıtacak ya da hiç dağıtamayacak. Yüksekse daha fazla dağıtmasına izin verilebilecek. Duyduğuma göre, tavan rakam yüzde 15 olacak.

Bu kadar mı?

İlerisi için de başka formüller masada...

Şimdilik bu kadarını söyleyeyim...

Hatırlarsınız, BDDK geçmiş senelerde kâr dağıtımına hiç sıcak bakmıyordu. Genel tavrı da 'dağıtmayın, sermayenizi güçlendirin' şeklindeydi. 2018'de çekirdek sermaye yeterliliği yüzde 12'nin altında olan bankalara kâr payı dağıtmama tavsiyesinde bulunmuştu. 2019'da bankalardan nakit çıkışı gerektirecek bir kâr payı dağıtımının yapılmamasını talep etmişti. Geçen sene net kârın yüzde 10'una kadar bir dağıtım uygun görülmüştü.

Velhasıl, ihtiyatlı bir oranda da olsa kâr dağıtımına yeniden izin verilmesi yatırımcılar ve piyasalar açısından da olumlu olacaktır.