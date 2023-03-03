Biliyorsunuz, Kahramanmaraş merkezli depremler İstanbul'a korku saldı. Zamanını kimse bilmese de herkeste bir telaş var. Çoğu eve belediyeler kağıtlar yollamaya başladı. Özellikle deprem riskinin yoğun olduğu bölgelerdeki belediyeler 'Evinizin testini yaptırıp, 45 gün içinde bize gönderin' diyor. 45 gün sonra o bina riskli çıkarsa insanlar evlerini boşaltmak durumunda kalacak.

Peki bu fahiş kiralarla nereye taşınacaklar?

Bu konuda Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları'nın çalıştığını duydum. Kentsel dönüşüm kira yardımı şu anda 2.600 TL. Özellikle İstanbul'da bu paraya kümes bile vermezler. O yüzden bu rakamın yükseltilmesi planlanıyor. Bir de dönüşüme özel en az 10 yıl vadeli, geri ödemesiz dönemli, ucuz maliyetli finansman paketleri üzerinde kafa yoruluyor.

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İşin bir tarafı böyle…

Diğer tarafını da geçenlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. İstanbul'da riskli olduğu tespit edilen 1 milyon 500 bin konutun şehrin iki yakasında belirlenen rezerv alanlarına taşınacağını söyledi.

Peki ya neresi? Böyle bir arazi var mı?

Bana kalırsa, askeriyenin elindeki alanlar dikkate alınabilir.

İstanbul'un arazi mülkiyetinin neredeyse yüzde 10'u askeri alanlara ait. Şehir plancılarının raporlarına göre, 540 bin hektar alana sahip olan İstanbul'un, 56 bin hektarlık kısmı askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi…

15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir kısım kışla şehir dışına taşındı. Bir bölümünün arazisi protokolle bakanlıklara devredildi. Hatta hatırlayın… Bu devirler sırasında kıyametler koptu. Askeri arazilerin talan edildiği, rant sağlandığı falan söylendi. Birçoğunun da planlarını mimar-mühendisler odaları yargıya taşıdı. Velhasıl adım atılamadı.

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Ama şehrin birçok yerinde hâlâ koca koca arazilerde kışlalar var. Misal, İstanbul'un bin 700 hektarlık alanı ile en büyük askeri alanlarından biri olan Tuzla Piyade Okulu'nun da içinde bulunduğu arazi… Sarıyer'de Boğaz Komutanlığı var. Riva'da, Alemdağ'da, Zekeriyaköy'de, Çatalca'da, Sancaktepe'de, Hadımköy'de birçok yerde askeri araziler bulunuyor. Ben askerin bu konuda elini taşın altına koyacağından eminim. Biliyorum bunları dile getirdiğim için epey tepki gösterenler olacaktır.

Fakat kardeşim, kim ne derse desin. İstanbul'da 1.5 milyon riskli yapı var mı? Var. Bunların 300 bininin acil yıkılması gerekiyor mu? Gerekiyor. Bu kadar insanı taşıyabileceğin İstanbul'da arazi var mı? Yok. O halde itirazı bırakın.