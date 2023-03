Biliyorum gündem deprem… Hâlâ acımız taze, yüreğimiz her gün yaşanan yeni artçılarla ağzımızda… Ama haberi duyunca da dayanamadım.

Hatırlarsınız, bir süre önce şöyle haberler çıkmıştı… Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından İngiltere'den ayrılan Rus milyarder Roman Abramoviç'in İstanbul'da bir yalı kiraladığı yazılıp çizilmişti. Geçen yılın sonunda Feyyaz Tokar Yalısı'nı aylık 50 bin dolara kiralayan Rus oligarkın, her sabah Boğaz'da yürüyüş yaptığı da belirtilmişti.

Aslında Abramoviç'in İstanbul sevdası pek de yeni değil…

Uzun zamandır burada bir ev sahibi olmak istediği biliniyor. Bir dönem Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı Halis Toprak'ın Yeniköy'deki arazisinin taliplileri arasındaydı. Sonra da İstanbul'da başka gayrimenkullerle ilgilendiği duyulmuştu.

Ama şimdi istediği bir yer bulmuş…

Geçenlerde tesadüfen duydum meseleyi…

Öğrendiğime göre, Abramoviç Anadolu yakasında Çengelköy sırtlarında Boğaz'ı tepeden gören bir villayı satın alıyor.

Kimin villası derseniz…

Biliyorum çok şaşıracaksınız.

Hani, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar'ın kiraladığı Çengelköy sırtlarındaki villa vardı ya… 190 milyon TL'den satışa çıkarılmıştı…

İşte orası…

Bildiğim kadarıyla büyük bir yer… Oktar çetesine operasyonlar düzenlendiğinde boy boy fotoğrafları gündeme getirilmişti… Korunun arasında… Bayağı büyük bir arsa içerisinde… Şu anda villanın sahipleriyle masaya oturdukları fiyatı bilmiyorum… Israr ettim, söylemediler… Ama geçen sene konuşulan rakamlardan çok daha yüksek bir fiyata anlaşma sağlandığından eminim…

Bakalım serveti 10.5 milyar dolar civarında olduğu iddia edilen Abramoviç'in gayrimenkul dışında başka yatırımları olur mu?

Biliyorsunuz, bir ara futbol kulübü satın alacağı gündeme getiriliyordu. Hatta önce Göztepe'yi satın aldığı iddia edilmişti. Ondan sonra da ultra lüks yatı Solaris ile sık sık Bodrum'a demir atan Rus milyarderin Bodrumspor'u satın almak istediği söylenmişti. İkisi de doğrulanmamıştı ama geçmişte İngiliz futbol kulübü Chelsea'nin sahibi olan Abramoviç'in futbol kulübü satın alma fikrinin hala devam ettiğini söyleyenler var.

Bekleyip, görelim…