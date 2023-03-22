Son dönemde halka arzlarda hep aynı hikâye… Birkaç yatırımcı parsayı topluyor, küçük yatırımcı avucunu yalıyor. Onlardan biri de geçen hafta yaşandı.

Biliyorsunuz, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı yapıldı. Akfen Holding sahip olduğu hisselerin yüzde 33.5'ini sattı. Bu oran, Aralık 2022'de şirketin yüzde 33 hissesini EBRD ve IFC'den aldığı miktar kadar... Hal böyle olunca, halka arzın fiyatı da ona göre belirlenerek, 9.80 TL'den yapıldı. Hisse 4 gündür tavan gidiyor. 1 lot fiyatı yüzde 46.2 yükselerek 14.33 TL'ye çıktı.

Ne mi var bunda?

Şöyle izah edeyim: Halka arzda küçük yatırımcı sadece 162 adet hisse alabildi. Halka arz edilen hisselerin yüzde 50'si yurtdışındaki 5 fona verildi. Bunlar da ağırlıklı vergi cennetlerindeki şirketler… Bahamalar merkezli Capital Union Bank halka arzdan yüzde 22.5, Man Adası merkezli Iceberg Management Limited yüzde 9.6, Jersey merkezli Saturn Investment yüzde 10.3 hisse aldı. 3 fona toplam halka arzın yüzde 42.4'ü verildi. Diğer 2 yabancı fona da 25.9 milyon adet hisse satıldı. Akfen Grubu çalışanlarına da halka arzın yüzde 10'una karşılık 34 milyon 37 adet hisse verildi.

Hamdi Akın'ın çocukları Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın çalışanlar grubunda aslan payını kaptı. İkisi de 13'er milyon lot hisse aldı. Yani halka arz edilen hisselerin yüzde 7.7'si iki yönetim kurulu üyesine satıldı.

Yasaya aykırı olmasa da etik olmadığı kesin…

Üstelik patronlar 4 günde koydukları paranın neredeyse yarısını geri aldılar. Dördüncü günün sonunda, 162 adet hisse alan bireysel yatırımcı sadece 733 lira kazanabildi. Pelin Akın ve Selim Akın ise 59'ar milyon TL... Capital Union 347.4 milyon TL, Iceberg 147.7 milyon TL, Saturn de 158 milyon TL kazandı.

Peki vergi cennetlerindeki yatırımcılar kimler?

Ufak bir araştırma yaptım. Hani halka arzdan yüzde 10.3 pay alan Jersey merkezli Saturn Investment var ya… Meğer bu şirketin adı daha önce Saksi Limited'miş…

Saksi Limited'i geçmişten hatırlayanlarınız vardır. Paradise Papers belgelerinde sık sık geçmişti. Jersey'de Hamdi Akın'ın kurduğu Kobi Limited, Jurua Limited, Iona Limited, Matilda Private Trust Company Limited adlı şirketlerden biriydi. Vergi cennetlerindeki paravan şirketler afişe olunca isim değişikliğiyle yeniden sahaya sürülmüşler anlaşılan!

Hamdi Akın'ı arayıp Saturn Investment'le ilgisi olup olmadığını sordum.

"Haberim yok eski adı Saksi Limited'miymiş" yanıtını verdi. Sonra da borsaya halka arzla 90 milyon dolar yabancı sermaye getirdiklerini söyledi. Ve ekledi: "Akfen çalışanlarından alan aldı, kalanı da çocuklar aldı. Saklı gizli bir şey yapmadık. Herkes yurtdışına para kaçırırken biz yabancı sermaye getirdik. Küçük yatırımcıdan bu kadar talep geleceğini de beklemiyorduk. Halka arzın parasıyla EBRD ve IFC'nin hisselerini alırken çektiğimiz kredinin borcunu ödeyeceğiz."

Ne diyelim… Belli ki, Akfen Yenilenebilir'in halka arzına halka arz değil de aile içi arz demek lazım!