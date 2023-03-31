Irak ile Türkiye'nin Kürt Bölgesel Yönetimi petrolünün taşınmasıyla ilgili karşılıklı tahkim davalarından geçen gün sonuç çıktı. Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası (ICC) bünyesindeki tahkim mahkemesinin kararlarını çarşamba günü uzun uzun yazdım. Kim ne istedi, ne aldı, sonuç kimin lehine kimin aleyhine… Merak eden bakabilir…

Birileri bu meselede Berat Albayrak'ın adını kullanıp geçmişte FETÖ'nün organize ettiği yalan ve iftira odaklı haberlerle algı operasyonu yürütmeye çalışsa da gerçeğin ne olduğunu anlatmaya çalıştım.

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Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne…Malum,… Depo yetersizliğinden birer birer operasyonlarını durdurmaya başladılar. Norveçli petrol ve gaz operatörü… Küresel üretimin yaklaşık yüzde 0.5'inin durdurulduğu söyleniyor. Bu elbette fiyatları etkilemeye başladı.Fakat günde 400 binvarillik üretimin böyle bir operasyonlataşınması zor…Dedim ya, o yüzden ABD'nin deBatı ülkelerinin de gözü burada…Irak ile Kürt Bölgesel Yönetimiarasındaki görüşmelerden henüz birşey çıkmadı ama herkes anlaşmanınyapılması için bastırıyor.PekiElbette Kürt Bölgesel Yönetimi'ni… Birincisi,. İkincisi de,Sadece gelir de değil… İhracatı kimin yapacağını dahi belirleyip, Kürt Bölgesel Yönetimi'ni devre dışı bırakabilir. Ayrıca iki tarafın 15 yıldır süren anlaşmazlığı sona erdirmesi o kadar kolay değil…Tabii bir deBiliyorsunuz, Irak'ta 2003'teki işgalden bu yanailearasında bir bilek güreşi var. Her süreçte bu iki devlet baş aktör… İran, Bağdat'ın ABD uydusu olmasını istemiyor. ABD ise Irak'ın İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacak 'Şii Hilali'nin parçası olmasını…

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Petrol gelirleri anlaşmazlığı Irak'ın bütününü kapsayan ekonomik krizi doğrudan ilgilendiriyor.Irak'ta… 7 milyon kişi temiz suya ulaşamıyor.Elektrik çoğu vilayette en fazla 20 saat verilebiliyor. Hatta 10 saatin altında günde elektrik alamayan yerler var.Genç nüfusun yüzde 40'ı işsiz… Kürt Bölgesel Yönetimi'nin durumu da pek farklı değil…… Aynı sorunlar orada da mevcut…Tablo böyle…Bakalım yolu nasıl açacaklar?