Çok tartışıldı... Çok itiraz edildi... Çok eleştirildi... Tıpkı Togg gibi, Karadeniz gazı gibi, Akkuyu Nükleer Santrali, İHA-SİHA'lar gibi...
Biliyorsunuz, hükümet 2008'de kamu bankaları ve finans kuruluşlarının merkezlerinin İstanbul'a taşınacağını açıkladı. İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini duyurdu.
Fakat kaba inşaat tamamlandıktan sonra kamu binalarının ihaleleri ve inşaatlarında çeşitli sebeplerle gecikme yaşandı. İFM master plan çalışması 2013'te tamamlandı. Emlak Konut GYO işin bitiş tarihini 2016 olarak belirledi. Ancak revizyonlar, değişen ihtiyaçlar nedeniyle takvim birkaç kez revize edildi. 'Proje askıya mı alındı' denilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni bir vizyon belirledi. Türkiye Varlık Fonu devreye alındı. Ve proje yeniden işlerlik kazandı. Bu arada hukuki altyapıya yönelik çalışmalar da tamamlandı. Ve tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş altyapı imkânlarına sahip olan İFM, yeni yüzyıla yetiştirildi. 17 Nisan'da da ilk etabının resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
***Dün biz de Turkuvaz Medya Grubu olarak finansın kalbinin atacağı İstanbul Finans Merkezi'nde Ziraat Bankası Oditoryumu'nda önemli bir zirveye ev sahipliği yaptık. Açılışta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın da BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in de SPK Başkanı Ömer Gönül'ün de Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın da mesajları netti.
***O yüzden neden olmasın? Üstelik, burası öyle birilerinin dediği gibi bir gayrimenkul projesi olma hedefiyle oluşturulmadı. Bazı çevreler görmek istemese de 3 kıtanın buluşma noktası olan İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem oluşturuluyor. Bankalar, sermaye piyasaları, fintech'ler, katılım bankaları... Kurulan ekosistem yabancı yatırımcının da ilgisini çekecektir. (-Ki şimdiden uluslararası yatırımcılardan büyük bir teveccüh olduğunu İFM A.Ş. Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem açıkladı) Bu da finansal piyasaların gelişmesini ve derinleşmesini tetikleyecektir.