Çok tartışıldı... Çok itiraz edildi... Çok eleştirildi... Tıpkı Togg gibi, Karadeniz gazı gibi, Akkuyu Nükleer Santrali, İHA-SİHA'lar gibi...

Biliyorsunuz, hükümet 2008'de kamu bankaları ve finans kuruluşlarının merkezlerinin İstanbul'a taşınacağını açıkladı. İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini duyurdu.

Fakat kaba inşaat tamamlandıktan sonra kamu binalarının ihaleleri ve inşaatlarında çeşitli sebeplerle gecikme yaşandı. İFM master plan çalışması 2013'te tamamlandı. Emlak Konut GYO işin bitiş tarihini 2016 olarak belirledi. Ancak revizyonlar, değişen ihtiyaçlar nedeniyle takvim birkaç kez revize edildi. 'Proje askıya mı alındı' denilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni bir vizyon belirledi. Türkiye Varlık Fonu devreye alındı. Ve proje yeniden işlerlik kazandı. Bu arada hukuki altyapıya yönelik çalışmalar da tamamlandı. Ve tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş altyapı imkânlarına sahip olan İFM, yeni yüzyıla yetiştirildi. 17 Nisan'da da ilk etabının resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

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Dün biz deolarak finansın kalbinin atacağı İstanbul Finans Merkezi 'nde ZiraatBankası Oditoryumu'nda önemli birzirveye ev sahipliği yaptık. AçılıştaHazine ve Maliye Bakanınin de CumhurbaşkanlığıFinans Ofisi Başkanı Prof. Dr.'ın da BDDK Başkanı'in de SPK Başkanıün de Türkiye Bankalar BirliğiBaşkanı'ın damesajları netti.İFM'nin uluslararası fonların Türkiye'ye çekilmesi, ekonomik büyümeye ve istihdama katkısı, uluslararası ve hukuk normlarına uyumun hızlandırılması, finansal ürün çeşitliliğinin artırılması, kaliteli insan kaynağına erişim gibi birçok avantajı olacak. Yeni yüzyılda global arenaya baktığınızda Türkiye'nin önünde büyük bir potansiyel var. Bu potansiyel iyi değerlendirilirse ticarette ve coğrafi olarak Doğu- Batı arasında köprü olan Türkiye, finansta da yeni bir fırsat penceresini aralar.

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O yüzden neden olmasın? Üstelik, burası öyle birilerinin dediği gibi bir gayrimenkul projesi olma hedefiyle oluşturulmadıBu da finansal piyasaların gelişmesini ve derinleşmesini tetikleyecektir.Ben inanıyorum ki, İstanbul, önümüzdeki 10 yıl içerisinde kendi bölgesindeki en önemli finansal merkez, en geç 30 yıl içerisinde ise gerçek anlamda uluslararası finans merkez olacaktır.