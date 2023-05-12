Biliyorum herkesin gözü seçimde... Artık neredeyse saatler var.

Biliyorum herkesin gözü seçimde... Artık neredeyse saatler var.

Fakat öyle günler yaşanıyor ki... Merhum siyasetçi Süleyman Demirel'in dediği "24 saat siyasette çok uzun bir süredir" sözünün ne kadar doğru olduğuna tanık oluyoruz. Bir tek şunu söyleyerek bu bahsi kapatmak istiyorum. Maalesef, Muharrem İnce FETÖ'nün tertip ettiği kumpasa yenik düştü. Eminim, Türk siyasetinin bir kez daha FETÖ tarafından dizayn edilmesi Atatürkçüleri ve ulusalcıları rahatsız etmiştir.

Neyse dedim ya...

Bugün ben Türk bayrağını yurtdışında gururla dalgalandıran, Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısının başarı hikâyesini anlatmak istiyorum...

Dün THY'nin yeni ikram konseptinin lansmanı vardı. Zaten bu konuda THY başarılıydı, yenilenen menüyle liderliği daha da pekiştirecek belli ki...

Lansmanda "Butikten Zirveye 20 yıl, gelecek 10 yıl" kitabı da dağıtıldı. Kitabı dijital ortamda indirip okumanızı tavsiye ederim.

Niye derseniz?

Hakikaten THY'nin global marka yolculuğunu verilerle anlatan bir başucu kaynağı bulamazsınız da ondan...

Malumunuz, THY neredeyse Cumhuriyetimizle yaşıt... 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulduğunda 5 uçaklık filosu vardı. Bugün 435'e çıkıyor. Ama bu başarı grafiğindeki ivme son 20 yılda bariz şekilde artmış durumda...

Gelin rakamlara bakalım...

Misal, THY 20 yılda gelirini 10 kat artırdı. Türkiye ekonomisine 50 milyar dolar katkı sağladı. 2003'te 10 bin olan çalışan sayısı 75 bine çıktı. Hatta yılsonunda bu rakam 83 bini bulacak. 2003'te yolcu sayısı 10.4 milyondu, şimdi 86 milyonu geçti. 8 kat büyüme... Geliri 1.7 milyar dolardan, 10 yılda 19 milyar doları geçti. Dünyanın en genç ve gelişmiş filolarından birine sahip olan şirketin uçak sayısı 2003'e göre 6.7 kat büyüdü. 65'ten bu yıl 435'e çıkıyor.

O zaman 103 destinasyona uçuyordu, bugün 350 destinasyona... Dünyanın en fazla ülkeye ve dış hat noktasına uçan havayolu konumunda...

Üstelik, darbe teşebbüsleri, terör saldırıları, pandemi, Kovid 19'a rağmen...

Peki THY nereye koşuyor?

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve ekibi bu koşuda yeni stratejiyi oluşturmuş durumda... 10 yıllık stratejiye göre, 2033'te yolcu sayısı 170 milyonu geçecek. Hedef 345 dış hat noktası... 150 bin çalışan... Plana göre, gelir 52 milyar doları, ülkeye ekonomik katkı 144 milyar doları bulacak. 2023-2033 arasında oluşturduğu toplam katkı ise 1.1 trilyon doları yakalayacak.

Olabilir mi?

Bunca senenin getirdiği birikimle işin başında olan tecrübeli ve liyakatli bir başkan ve ekibi var.

O yüzden neden olmasın?