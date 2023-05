Farkında mısınız? Küreselciler hızlarını alamadı. Hemen hemen her gün Batı'da bir gazetede, dergide 'Erdoğan gitmeli' kapağı çıkıyor. Başta da İngilizlerin meşhur dergisi The Economist'te... Hatta onlar ipin ucunu o kadar kaçırdılar ki, 'Erdoğan gitmeli, oyunuzu kullanın' dedikleri kapağı bu sefer 27 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarının arka planı yapmışlar.

Tabii bu derginin ilk vukuatı değil...

Geçmişte de benzerlerini yaptılar.

Neden peki?

Bence asıl soru bu...

Yani Batı'nın dergilerinde, TV'lerinde, gazetelerinde neden her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhtarlığı yapılıyor? Neden bu dergiler, gazeteler açık açık muhafelete oy istiyor? Sistematik düşmanlığın sebebi ne?

Bence, muhalifler bu soruların cevaplarını bulmalı...

Haa bana sorarsanız, cevabım Erdoğan'ın ülke adına verdiği bağımsızlık mücadelesi derim.

Şöyle bir düşünün...









Emperyalist güç odakları ne istiyor?

Ülkeyi yeniden kendilerine bağlayacakları bir sömürge düzeni... Ulusun varlık koşulu olan tam bağımsızlıktan vazgeçilmesi... Kendi çıkarlarına ters düşmeyecek hatta istediklerini yapacak bir iktidar...

Daha önce de denemediler mi?

İlla bu işlerin askeri müdahale ile olması gerekmez.

Askeri tehditle olur, kültürel yayılmayla olur, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde "iç bedhahlar" dediği işbirlikçilerle olur.

Ülkeye bir IMF politikası dayatırlar. Ülkenin sanayileşmesini engellerler. Tuzağa düşürecek askeri ikili anlaşmalar yaparlar. Sizi kendilerine bağımlı hale getirirler. İnsani yardım yapmaya kalkarlar. Kendi politikalarını dayatırlar. Eğitim ve kültür kurumlarını kendi çıkarlarına uyumlaştırırlar. Bir bakmışsınız etrafınızda bağımsız düşünmekten yoksun aydınlar topluluğu oluşturulmuş...

Peki Erdoğan neden bu kadar rahatsız ediyor?

IMF'nin ülkeden kovulması, Karadeniz'deki yüzyılın enerji hamlesi, Doğu Akdeniz'de ülke çıkarlarından taviz verilmemesi, Mavi Vatan teorisi, Suriye politikası, Batı'nın maşa olarak kullandığı PKK-PYD-FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele, Rusya- Ukrayna savaşındaki denge politikası, faiz bağımlılarına karşı duruş, savunma sanayisinde dev atılımlar nedeniyle olabilir mi?

O kadar açık ve net ki, kendisine boyun eğmeyen her lideri diktatör ilan edip, devirmek isteyen ABD ve AB, aynı şeyi Erdoğan bir kez daha yapıyor.

Başarılı olurlar mı?

Dedim ya, daha önce de denediler.

2011'deki genel seçimler öncesinde "Türklere CHP'ye oy vermelerini tavsiye ediyoruz" diye yazdılar. 1 Kasım 2015'te "Sultan zorda" başlığı attılar. Açık açık "Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyin" dediler. 24 Haziran 2018 seçimleri sırasında "Muhalefet Erdoğan karşısında galibiyet kokusu alıyor" analizleri yayınladılar.

Ama her defasında Erdoğan sadece Türkiye'deki rakiplerini değil, dışarıda kendisine karşı olanları da yendi.