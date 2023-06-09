Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevi devralmasının ardından gözler yeni ekonomi bürokrasisine çevrildi. Hele hele önceki gün Bakan Şimşek'in İngilizce tweet'indeki "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır" sözleri dikkat çekiciydi. Şimşek'in ekonomi bürokrasisinde nasıl bir değişiklik yapacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Ben bugün ertelenen kamu bankaları genel kurullarına değineceğim.

Biliyorsunuz, üç kamu bankası (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) pandemiden bu yana Türkiye ekonomisinde koruma kalkanı oluşturdu. Kovid 19 salgını tüm dünyayı sarsarken Türkiye finans sektörünün özellikle de kamu bankalarının katkısıyla büyümeye devam etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da kamu bankaları elini taşın altına koydu. Özel bankalar muslukları kapatırken Hazine'nin de desteğiyle kamu bankaları ekonominin tamamen durmaması için çabaladı.

Dolayısıyla Alparslan Çakar da Abdi Serdar Üstünsalih de Osman Arslan da bir teşekkürü hak ediyor.

Üç bankada bir değişim olur mu?

Biliyorsunuz, araya Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri girince her sene mayısta yapılan kamu bankalarının genel kurulları ertelenmişti.

Şimdi ertelenen genel kurullar bayramdan sonraki ilk hafta yapılacak.

Önceki gün kamu bankalarının yönetimlerinin Bakan Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu biliyorum. Görüşmede önümüzdeki dönemde neler yapılması gerektiğinin konuşulduğunu da...

Edindiğim izlenim, kamu bankalarında büyük bir değişim olmayacağı yönünde...

Bekleyip, göreceğiz...

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PİYASA NEYİ BEKLİYOR?

Son günlerde yaşanan kur hareketini 'piyasa testi' olarak yorumluyorum.

Tamam, herkes seçimlerin ardından bir miktar döviz kurlarında hareket bekliyordu ama TL'nin sert bir şekilde değer kaybetme olasılığını belki de kimse hesaba katmamıştı.

Malumunuz, 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın seçim sonrası vereceği ilk faiz kararı var.

Onun öncesinde yaşanıyor bu hareketlilik...

Bu hareketin öncesindeki açıklamalara bakın bir de... JP Morgan, politika faizinin yüzde 25'e yükseltmesinin 'olası' olduğunu belirtiyor. Societe Generale, 650 baz puan artış bekliyor. Dolayısıyla piyasa aslında aba altından sopa gösteriyor.

Beklentileri gerçekleşir mi?

Faizin bir anda o kadar yükseltilmesinin ekonomide başka tahribata yol açacağı da aşikar olduğuna göre Türkiye yeniden TCMB borç alma ve borç verme faizleri üzerinde değişiklik yaparak para arzını kontrol etmeye yani koridora yönelir mi?