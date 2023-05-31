Türkiye tarihi seçimi atlattı. Recep Tayyip Erdoğan, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak geçen yirmi yıllık iktidar kariyerinde 'yenilmezlik' rekorunu bir kez daha bırakmadı. Tarihteki yerini mühürlemiş oldu.

Sıra ülkeyi yeni yüzyıla taşıyacak kabineye geldi.

Kabine yeni isimlerden mi olacak? Yoksa eski tecrübeli bakanlardan mı? Ülkeyi daha ileriye taşıyacak dinamik bir kadro mu kurulacak?

Herkesin gözü Ankara'da...

Ortalıkta 'bakan toto'lar havada uçuşuyor.

Bunları yazanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş yapış şeklini pek de tanımayanlar... Zira ben bugüne kadar Erdoğan'ın kafasındaki isimleri pek de kimseyle paylaştığına şahit olmadım. O nedenle, öyle listelerde yazılanlar çizilenlere itibar etmeyin. Haa bir ikisi tutabilir o ayrı... Fakat şundan eminim, o konuşulan isimlerin hiçbirine henüz Beştepe'den telefon gelmedi.

İsim mevzusunu geçiyorum.

Benim edindiğim bilgiler, bakanlıkların yapısında bir revizyon olacağı yönünde...

Malum şu anda kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşuyor. Eski sistemde bakanlık sayısı 26'ydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra bazı bakanlıklar birleştirilmişti. Sayı da 16'ya indirilmişti. Kapatılan bakanlıkların görev ve sorumlulukları ilgi alanı en yakın diğer bakanlıklara aktarılmıştı. Misal, AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na dahil edilmişti. Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile birleşmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tek çatı altında toplanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na daha sonra İklim Değişikliği de eklenmişti.

Şimdi bu bakanlıkların bir kısmının yeniden ayrılması hatta bazı yeni bakanlıkların kurulması gündemde...

Örneğin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın...

Kulislerde Afet Bakanlığı ve Yatırım Bakanlığı'nın kurulacağı da söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Sinan Oğan ile yaptığı görüşmeden sonra Afet Bakanlığı konusunda sinyal vermişti. Şu anda doğal afetler ve yönetimi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yönetiliyor. Yatırım Bakanlığı'nın da Türkiye'ye yapılacak yatırımların koordinasyonunu sağlayacak, yatırımcının önünü açacak, hem teşvik hem de finansman modellerini geliştirecek bir yapı olabileceği belirtiliyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesi ve hükümeti açıklaması bekleniyor.

Bakalım nasıl şekillenecek?