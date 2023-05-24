Biliyorsunuz, 14 Mayıs'taki seçimlerde anketçilerin çoğu çuvalladı. Konda, ORC, MAK Danışmanlık, Gezici Araştırma, Türkiye Raporu, Yöneylem, Metropoll, Avrasya Araştırma hepsi öyle algı yaptılar ki... Hem Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'nun gerisinde gösterdiler hem de her seçimde olduğu gibi MHP'yi yine Meclis haritasından silmeye kalktılar. Fakat 14 Mayıs'taki seçim sonuçları hepsinin paralı algılarını 'çöp'e attı. Ama işin tuhafı, hiçbir tahminleri tutmasa da 28 Mayıs seçimi öncesinde yine ortalıkta cirit atıyorlar. Hayır olan muhalefeti destekleyen seçmene oluyor. Resmen o insanların duygularını sömürüyorlar!

Neyse onların algı anketlerini bir kenara bırakın. Ben size daha gerçekçi çıkabilecek bir anketten söz edeyim. Ayda bir Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile bir anket yapılıyor. Tüketicilerin mali durumları, genel ekonomi değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri filan ölçülüyor. Tüketici eğilim anketi sonuçlarından tüketici güven endeksi hesaplanıyor. Ayda 5 bin kişiye yakın haneye soruluyor. Haneyi temsil eden kişi de tesadüfi seçiliyor. Endeks 0-200 arasında değerlendiriliyor. 100'den büyükse ya da yakınsa tüketicinin iyimser olduğu sonucuna ulaşılıyor. Tüketici güveni ile seçim sonuçları arasında da bilimsel analizleri yapılmış bir korelasyon var. Tüketici güveni arttıkça iktidardaki partinin oy oranları da artıyor. Hatta daha önce Şırnak Üniversitesi'nde öğretim üyesi Ceyhan Erener'in yaptığı bir araştırmada, tüketici güven endeksindeki bir birimlik artışın AK Parti oylarını 44 birim arttırdığı bulgusuna bile yer verilmişti.

Hakikaten de geçmiş seçim sonuçları bunu doğruluyor. Mesela, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi... O dönemde tüketici güven endeksinin değeri 93.6. Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranı yüzde 51.79. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 24 Haziran 2018 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.6 oy alırken, aynı tarihlerde tüketici güveni endeks değeri 91.1'di. 14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesinde ölçülen ankette tüketici güven endeksinin değeri 87.5'ti. Bir önceki ay da martta 80.1'di. Yani 90'ın altındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk turda yüzde 49.52 oy aldı.

Geçmişte AK Parti'nin oy oranlarının daha düşük olduğu seçimleri inceleyin. Seçimin yapılacağına yakın tarihlerde tüketici güven endeksinin hep 90'ın altında olduğunu görürsünüz. Malum, dün de tüketici güven endeksi verileri açıklandı. Mayısta 91.1 oldu. Yukarıda korelasyonları yazdım. Bu açıdan bakarsak, önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimlerde Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'deki oy oranına benzer hatta belki onun biraz daha üzerinde bir sonuç alması muhtemeldir.

Eğer bu seçimde de TÜİK-TCMB anketi tutarsa, bence siyasal partiler sözde (!) anketçilere milyonlarca lira bayılmayı bırakıp, her ay tüketici güven endeksini takibe alıp politika belirlesin.