Ne açıdan bakarsanız bakın, ibretlik durum… 15 Temmuz'dan sonra darbeci FETÖ'cülere sınırını ilk açan, kaçak firarilerin orada ellerini kollarını sallayarak gezmelerine ses çıkarmayan, Türkiye'nin iade taleplerine kulak tıkatan Almanya, kasetçi Cevheri'nin (Güven) suç duyurusu üzerine nasıl da harekete geçti?

Gördünüz mü, bilmiyorum.

Dün sabah saatlerinde Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın evlerine polis baskın düzenledi. Gazeteci arkadaşlarımızı apar topar gözaltına aldılar. 4.5 saat evlerini didik didik aradılar. Öğleden sonra Dışişleri ve Adalet Bakanlığı devreye girdi, serbest bırakıldılar.

Peki suçlama ne?

'Ev adreslerinin ifşa edildiğini' söyleyen FETÖ'cülerin suç duyurusu…

Bu haberleri hatırlarsınız. Gazetemizin Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek geçtiğimiz iki ay boyunca FETÖ'cülerin birçoğunu firar ettikleri inlerinde tek tek görüntüledi. Belli ki, Deniz Baykal'ın, Muharrem İnce'nin kaset operasyonlarını planlayan, FETÖ'nün kara propagandacısı, terör örgütü üyesi Cevheri Güven, Türk devletinin ensesinde olmasından rahatsız olmuş… Hatta epeyce korkmuş… Zaten haberlerden sonra adres değiştirdiğini de biliyorduk. Korkudan da soluğu Alman makamlarında almış… Onlar da örgütün tetikçisinin suç duyurusu üzerine hemen harekete geçmiş…

Yahu o makamlara sormak lazım…

Bir Alman gazetecinin evini (üstelik ifadeye bile çağırmadan) sabahın köründe basabilirler mi?

Hem de sözüm ona, 'Sınır Tanımayan Gazeteciler' örgütünün basın özgürlüğü konusundaki yıllık raporuna baksanız, ilk 10'larda olan bir ülkede… Ama işin ucunda Türk basını olunca ne güzel de taciz ve yıldırma politikası uyguluyorlar, öyle değil mi?

Üstelik, FETÖ'nün kendileri için bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu da görmüyorlar. FETÖ iltisaklı okul, dershane, dil okulu, etüt merkezi, öğrenci yurdu, eğitim-kültür derneği ve benzeri isimler altında 100'den fazla sözde eğitim kurumuna maddi destek yağdırıyorlar. Berlin'in göbeğinde FETÖ'cülerin projesi 'House of One'a destek oluyorlar. FETÖ'cülerin kitaplarını basıyorlar. Örgütün her alanda yapılanmasına ses çıkarmıyorlar.

Emin olun, besledikleri örgütün kendilerini vurması yakındır.