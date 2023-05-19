İşte il il mayısta deprem konutlarının durumu... Silüetler göründü…

3.5 ayda depremzedelere yuva olacak konutların silüeti iyice ortaya çıktı. Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep’te konutların birçoğunda kaba inşaat bitmek üzere..

Asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından canlarını, mallarını kaybeden depremzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için hükümetin hızla başladığı deprem konutları iyice yükseldi. Depremin ardından 3.5 ay geçmeden, muhalefetin 'yetiştiremezler' dediği konutların bir kısmında çatılarına kadar çıkılmış durumda…









ŞANTİYE ALANI…

Adana Sarıçam'da yapımı devam eden konutlarda beşinci kata kadar çıkıldı. Adıyaman Örenli'de radye temeller atıldı. Diyarbakır Bağlar'da da 1.122 konutun büyük çoğunluğunun temeli tamamlandı. Gaziantep Güneyşehir'de kaba inşaatlar yükseldi. İslahiye, Hatay Altınözü ve Payas'ta bir kısmı tamamlanmak üzere.







Depremin merkez üssü Elbistan'da 2.500'e yakın konutun büyük bölümünde kaba inşaat bitti. Kilis'te tünel kalıp aşamasına geçildi. Malatya Doğanşehir'de de kaba inşaatlar bitmek üzere...







Şanlıurfa'da 534 konutun bir kısmı neredeyse tamamlandı. Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) çalışmalara başlamıştı.







Depremzedeleri çadıra, konteyner kentlere uzun süre mahkum etmemek için mikro-bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarıyla en sağlam zemin bulunarak konutların temelleri atılmıştı. Şu ana kadar Adana'da bin 682, Adıyaman'da 25 bin 757, Diyarbakır'da 6 bin 40, Elazığ'da 2 bin 606, Gaziantep'te 17 bin 686,







Hatay'da 27 bin 211, Kahramanmaraş'ta 26 bin 964, Kilis'te bin 854, Malatya'da 13 bin 975, Osmaniye'de 3 bin 685, Şanlıurfa'da 3 bin 736 konutun yapımına TOKİ ve Emlak Konut eliyle başlandı. Adıyaman'da 6 bin 540,







Diyarbakır'da 300, Gaziantep'te 5 bin 107, Hatay'da 6 bin 847, Kahramanmaraş'ta 7 bin 853, Kilis'te 486, Malatya'da 7 bin 131, Osmaniye'de bin 55, Şanlıurfa'da 917 köy evi inşa halinde. Üç ilde (Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep-Islahiye) 936 sanayi sitesi de yapılıyor.



