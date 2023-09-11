G20 Zirvesinde AB'ye net mesaj: Türkiye Türkiye’dir Biz yolumuza devam ederiz

Başkan Erdoğan: Avrupa Birliği üyesi ülkeler bizi 50 yıldır oyalamıştır, hâlâ oyalıyorlar. Oyalasalar da oyalamasalar da Türkiye Türkiye'dir. Biz yolumuza devam ederiz. Biden ile F-16 konusunu görüştük. F-16 konusunda maalesef işi alıyorlar, götürüyorlar 'İsveç de İsveç' diyorlar. Bu yaklaşım, bizi ciddi manada üzmektedir

Hindistan'ın ev sahipliğinde Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi dün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında düzenlenen basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR: 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' idealine zararı, tıpkı bir veba gibi yayılan İslam karşıtlığı vermektedir. Müslümanları ve mültecileri hedef alan saldırılar kimi batı ülkelerinde artık tahammül sınırlarını aşmış bazı yerlerde bir nefret furyasına dönüşmüştür. Demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapan ülkelerin çoğu bu barbarlık karşısında maalesef üç maymunu oynamaktadır. Polis koruması altında kuran yakılması fikir özgürlüğü değil çok açık bir provokasyon ve nefret suçudur. Hiç kimse bizden buna sessiz ve tepkisiz kalmamızı bekleyemez. İnsanlığın ortak geleceği adına İslam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin bu konuda daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum. Mevzuat ile ilgili bir açık var ise giderilmelidir, kanun gerekiyorsa süratle yapılmalıdır. Uluslararası camianın sorumlu bir üyesi olarak 'Dost acı söyler' prensibinden hareketle hakikatleri tüm açıklığıyla söylemeyi görev biliyoruz. Ülkemizin teklif ve gayretleriyle, kutsal kitaplara saldırı G20 bildirisinde de kınanmıştır. Farklı inanç mensuplarının barış içerisinde yaşayabileceğine inanan herkesi ülkemizin çabalarına destek vermeye çağırıyoruz.

'İSVEÇ DE İSVEÇ' DİYORLAR: (ABD Başkanı) Biden ile ayaküstü bir görüşmemiz oldu. Orada F-16 konusunu da görüştük. F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar 'İsveç de İsveç' diyorlar. Bu şekilde yaklaşım, bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle geldikleri zaman benim vereceğim bir cevap var. Benim de kongrem var. Benim kongrem Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMM'den bu tür bir karar geçmediği sürece benim evet demem mümkün değil. Tek başıma karar verecek noktada değilim. İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. O da üstüne düşen görevleri yerine getirmediği sürece ben Meclis'in vereceği kararı beklemek durumundayım.







YOLUMUZA DEVAM EDERİZ: (AB Konseyi Başkanı) Michel ile Avrupa Birliği'ni görüştük. Ama Michel'in tek başına karar verme yetkisi yok. O da bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerle görüşerek karar vermek mecburiyetinde. Avrupa Birliği üyesi ülkeler bizi 50 yıldır oyalamıştır, hala oyalıyorlar. Oyalasalar da oyalamasalar da Türkiye Türkiye'dir. Biz yolumuza devam ederiz.

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞECEĞİM: Sayın İlham Aliyev ile görüşme yaptım. Bu görüşmeden sonra da yarın (bugün) büyük ihtimalle (Ermenistan Başbakanı) Sayın Paşinyan ile de görüşmem olacak. Bölgeyi sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. Fakat burada özellikle Hankendi'nde Karabağ'da atılan bu adımlar doğru adımlar değildir. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Avrupa Birliği üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor. Yapacağımız görüşmede Sayın Paşinyan'a da bu konuda uyarı yapmalarını ve kesinlikle böyle bir seçimi kabullenmemizin mümkün olmadığını ifade edeceğiz. Şu ana kadar görüştürdüğümüz tüm dost batılı ülkeler de böyle bir seçimi kabullenmiyorlar.

BM SİSTEMİ ÖNERİSİ: Dünyada mevcut BM üyesi olan 195 ülkenin tamamını dönüşümlü olarak daimi üye yapalım. Hepsi daimi üye olmak suretiyle bunun tadını alsın. Beş tane üyenin iki dudağı arasında dünyayı sıkıştırmayalım. Tüm dünyada birleşmiş milletler de şu anda bulunan ülkeler daimi geçici ayrımına tabi olmasın. Tüm dünya bundan mutluluk duyacaktır.

600 BİN SURİYELİ DÖNDÜ: Milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesiyiz. Ülkemize sığınan 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura sahip çıkıyoruz. Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek, kardeş ülkelerin desteğiyle kalıcı konutlar inşa ederek, her alanda ihtiyaçları gidererek, tehditleri kaynağında ortadan kaldırıyoruz. Şimdiye kadar 600 bin Suriyeli güvenli ve onurlu şekilde vatanlarına geri döndü.

İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLÜ: Orta Doğu ile ilgili koridor çalışmasında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Irak birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz ve bunun için zaman kaybına tahammülümüz yok. Burada Muhammed bin Zayed ile yine ikili görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte de görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Şu anda ilişkilerimiz güçlü bir konumdadır.

YARDIMA HAZIRIZ: Ülkem ve milletim adına tüm Fas halkına geçmiş olsun diyorum.6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm insanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız.







NE ADİL NE İNSANİ NE VİCDANİ

Yani başımızda yürek yakıcı gelişmelerin yaşandığı bir dünyada hiç kimse kendisini güvende hissedemez. 135 milyon kişi açlıkla mücadele ederken diğer tarafta lüks şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir. Geldiğimiz noktada maalesef Afrika'dan Asya'ya milyarlarca insan bir avuç elitin keyfi ve refahı için çok kötü şartlarda çalışmakta ve ter dökmektedir. Bu ne adildir, ne insanidir, ne de vicdanidir. Sorunlarımızın sebebi kaynak kıtlığı değildir merhamet eksikliğidir. Türkiye olarak biz bu adaletsizliklere itiraz ediyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.



RUSYA'YI DIŞLAYAN BİR SÜRECİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Rusya Ukrayna savaşını sonlandırmak için yoğun çaba harcıyoruz. İstanbul sürecinden esir takasına Karadeniz girişimine pek çok diplomatik hamleye imza attık. Rusya Katar ve Türkiye olarak gıda sıkıntısı çeken Afrika ülkelerine yönelik 1 milyon ton tahılın işlenerek ulaştırılmasına önem veriyoruz. Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşük. Karadeniz'de sükûneti bozacak, bölgede gerilimi artıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz. Tahıl koridorunun yeniden işlevsel hale gelmesi konusunda ümitsiz değiliz.



AFRİKALI KARDEŞLERİME HAYIRLI OLSUN

Afrika Birliği'nin G20 üyelik talebi ülkemizin güçlü desteği ile karara bağlanmıştır. Afrikalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyor kendilerine aramıza hoşgeldiniz diyorum. Bu gelişmeler bana göre olumlu. Afrika'nın buraya bu şekilde üye olması bu süreci daha da imkanlandırdı diye düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak kabul büyük bir alkışla karşılık buldu. Bu da bizi ayrıca heyecanlandırdı. Bundan sonraki süreçte ülkeler Afrika ile münasebetlerini çok daha dikkatli çok daha hassas yürütecektir diye düşünüyorum.