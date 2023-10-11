Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün Turkuvaz Medya Ankara Bürosu'ndaydı. Açık yüreklilikle bugüne kadar yabancı yatırımcılarla yaptıkları görüşmeleri, önümüzdeki döneme ilişkin planlarını, para ve maliye politikasındaki çerçeveyi anlattı.

Bir kısmını A Haber'de izlediniz, detayları da bugün Hazal Ateş yazdı.

Ben Bakan Şimşek'in açıklamalarında birkaç hususa dikkat çekeceğim...

Malum, bu aralar en fazla konuşulan konulardan birisi yeni vergi artışlarının olup olmayacağı...

Kimi yeni ÖTV artışlarından bahsediyor kimi mart ayındaki seçimler sonrası ek vergilerin gelebileceğini belirtiyor.

Tabii bunu söyleyenler de bir hesap-kitap yapıyor.

Ne hesabı derseniz...

Şöyle anlatayım; Orta Vadeli Program'a göre, devletin vergi gelirleri 2024'te yüzde 73, 2025'te yüzde 28.5, 2026'da ise yüzde 19.3 artacak. 2023'te devletin vergi gelirlerinin 4 trilyon 232 milyar lirayı aşması bekleniyor. Vergi gelirleri tahmini 2024 için 7 trilyon 481 milyar TL, 2025 için 9 trilyon 613 milyar TL, 2026 yılı için ise 11 trilyon 467 milyar TL.

Peki bu artış nereden gelecek?

Doğal olarak herkesin aklına yeni vergiler geliyor.

Bakan Şimşek'in söylediğine göre, maliye politikasında telafi edici adımlar atıldı. (Vergi artışları ve ek MTV) Bundan sonra atılacak adımlar reform kapsamında olacak. İstisnalara odaklanılacak. Bazı istisnaların zamanla kaldırılması gündeme gelebilir. Reformla vergi tabana yayılacak. Maliye politikalarında kurallı ve öngörülebilir bir politika izlenecek. Asıl önemlisi de Gelir İdaresi'nin performansı artırılacak. Ve gelir artışının önemli boyutu tahsilat/ tahakkuk oranların yükselmesiyle gelecek.

Anladığım kadarıyla öncelik yeni vergiler değil, tahsilatın etkinliğinin artırılması ve denetim süreçlerinin iyi işlemesi olacak.

Bu açıklamalar, enflasyon karşısında gelir kaybı yaşayan vatandaşların ek vergilerle biraz daha ezilmemesi açısından son derece önemli...

Hatırlayın, 2022'de tahsil edilemeyen vergi 1.1 trilyon TL'ye ulaşmıştı. Bu da o dönemde Meclis'e gelen ek bütçe kanunundaki kadar bir büyüklüktü.

Tahakkuk/tahsilat oranı düştükçe, bütçe dengesinde açık oluyor, bu açık yeni vergilerle kapatılmaya çalışılıyor, tahsilat oranı daha da düşüyor, günün sonunda af geliyor. Mali af tahsilatı geciktiriyor.

Kısır döngü...

Hesaplamalara göre, kamu tahsilatında her bir puanlık iyileşme 8 milyar liralık kaynak yaratıyor.

Dolayısıyla, Şimşek'in sözünü ettiği, etkin bir vergi denetimi ile Hazine'nin vergi kaybının önlenmesi ve tahakkuk-tahsilat oranının artması bütçe açıklarını ek vergi koymadan kapatmak anlamına geliyor.

Bu konuda bazı adımlar atıldı.

İşletmelerin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin satışında uygulanan kurumlar vergisi ve KDV istisnasına son verilmesi, tahsilat performansının artırılması kapsamında vergi borcu olan mükelleflerin Vergi Müfettişlerince Vergi Dairelerine davet edilerek borçların ödeme planına bağlanması, kayıtdışılıkla mücadele kapsamında birçok sektörde vergi denetimleri yapılması gibi uygulamalar hayata geçirildi.

Umarım daha da fazlası kısa sürede devreye alınır.