İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar bir haftadır aralıksız sürüyor. Can kayıpları artıyor. Dünyanın gözü kulağı bölgede...

İsrail "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Gazze'de güvenlik duvarı kuruyoruz. Yaklaşan herkes vurulacak" diyor. Gazze halkı zaten günlerdir ablukada... Adeta soykırım yaşanıyor.

Tel Aviv'in savaş durumuna geçmesiyle birçok küresel şirket ülkedeki operasyonlarını art arda durdurma kararı almış durumda. Mağazalar kapandı, H&M, Zara, Bershka bunlardan bazısı...

JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Bank of America gibi bankalar evden çalışmaya geçti. FedEx, UPS kargo taşımacığını askıya aldı. Gaz sahasında üretim durdu, tur operatörleri de kruvaziyer gemileri de İsrail'i rotadan çıkardı. MSC, NCL, Royal Caribbean ve diğerleri gemilerini Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs'taki alternatiflere yönlendiriyor. TUI'nin şirketi TUI Cruises çatısı altındaki Mein Schiff de İsrail'i listeye almadı. Alman tur operatörleri de bu ülkeye dönük turlarını iptal etti. Dev havayolu şirketleri uçuşlarını durdurmuş durumda...

Bu şirketler arasında Türk Hava Yolları ve Pegasus da var...

Küresel şirketlerden kararlar peş peşe gelirken bizim Türk şirketlerinin durumunu merak ettim.

faaliyet gösteren enerji şirketinden biri Zorlu Enerji...

***

Önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde Zorlu Holding'in sahibiyu görünce yanına gidip durumu sordum.Bilenleriniz vardır.Grubu'nunvar. Biri Zorlu Enerji Grubu'nun yüzde 42.15 oranında ortak olduğu, 120 MW elektrik ve 70 ton/saat buhar üretim kapasitesine sahip Ramat Negev Kojenerasyon Santrali... Diğeri Ashdod Kojenerasyon. Grubun yüzde 42.15'ine sahip olduğu Ezotech Electric Limited Şirketi tarafından inşa edilen Ashdod Doğalgaz Kojenerasyon Santrali, 55 megavatlık kurulu güce sahip. Bir de İsrailli ortakları ile birlikte devreye aldıkları Dorad Doğalgaz Çevrim Santrali var.Toplam 1015 MW kapasite...

***

Grup ülkede epey de iddialıydı. 25 yıl boyunca İsrail'in enerjisinin yüzde 7'sini karşılama planları vardı...Ahmet Bey'i görünce İsrail-Hamas çatışmasından zarar görüp görmediklerini öğrenmeye çalıştım.Ahmet Bey, "Bir an önce savaşın bitmesini sağduyu ve itidalle hareket edilmesini bekliyoruz" diyor.Haklı da...Daha fazla genç yaşlı, çocuk kadın ölmeden savaşın durması gerekiyor. Orta Doğu'da gerilimin alevlenmesi kimseye yaramaz.