İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar bir haftadır aralıksız sürüyor. Can kayıpları artıyor. Dünyanın gözü kulağı bölgede...
İsrail "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Gazze'de güvenlik duvarı kuruyoruz. Yaklaşan herkes vurulacak" diyor. Gazze halkı zaten günlerdir ablukada... Adeta soykırım yaşanıyor.
Tel Aviv'in savaş durumuna geçmesiyle birçok küresel şirket ülkedeki operasyonlarını art arda durdurma kararı almış durumda. Mağazalar kapandı, H&M, Zara, Bershka bunlardan bazısı...
JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Bank of America gibi bankalar evden çalışmaya geçti. FedEx, UPS kargo taşımacığını askıya aldı. Gaz sahasında üretim durdu, tur operatörleri de kruvaziyer gemileri de İsrail'i rotadan çıkardı. MSC, NCL, Royal Caribbean ve diğerleri gemilerini Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs'taki alternatiflere yönlendiriyor. TUI'nin şirketi TUI Cruises çatısı altındaki Mein Schiff de İsrail'i listeye almadı. Alman tur operatörleri de bu ülkeye dönük turlarını iptal etti. Dev havayolu şirketleri uçuşlarını durdurmuş durumda...
Bu şirketler arasında Türk Hava Yolları ve Pegasus da var...
Küresel şirketlerden kararlar peş peşe gelirken bizim Türk şirketlerinin durumunu merak ettim.
faaliyet gösteren enerji şirketinden biri Zorlu Enerji...
***Önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde Zorlu Holding'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu'yu görünce yanına gidip durumu sordum.
***Grup ülkede epey de iddialıydı. 25 yıl boyunca İsrail'in enerjisinin yüzde 7'sini karşılama planları vardı...