Market artıyor fiyat iniyor

Gıdada fiyat regülasyonunu sağlamayı amaçlayan Tarım Kredi Market, yıl sonunda 4 bin 10 noktaya ulaşacak, ürün sayısını da artıracak. Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, “Enflasyona etkimiz olur” dedi

Vatandaşın ucuz gıdaya erişimi ve perakende sektöründe regülasyonun sağlanması amacıyla kurulan Tarım Kredi Marketleri, yıl sonuna kadar 4 bin noktayı geçecek. Marketlerde satılan ürün miktarı da artacak. Tarım Kredi Kooperatifleri, yağda, yemde ve tarımsal ilaçta yeni yatırımlara da hazırlanıyor. Böylece hem enflasyonun hem de cari açığı azalmasına katkı sağlayacak. Tarım Kredi Süt Ürünleri'nin Denizli Acıpayam'daki merkez tesislerinde gelecek dönem hedeflerini anlatmak için basınla sohbet toplantısı düzenleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, şu anda 81 il, 589 ilçede, 3 bin 293 noktada hizmet verdiklerini belirterek, yıl sonunda 3 bin 10'u Tarım Kredi Marketler, 1.000'i Koopbakkal'lar olmak üzere 4 bin 10 noktaya ulaşacaklarını söyledi. Aydın, çalışan sayısını 10 bin 158'den 12 bin 200'e taşıyacaklarını belirtti. Koopbakkal'larda 250 ürün satılırken, marketlerde satılan 1.200 ürünün 623'ü Tarım Kredi ailesinin ürettiği ürünlerden oluşuyor. Tarım Kredi ürünlerinin TK Kooperatif Market cirosu içindeki payı ise yüzde 57.









ENFLASYONA ETKİMİZ OLUR

Aydın, "2023 sonunda 1.000 Koopbakkal ile küçük esnafı desteklemeye devam edeceğiz. Fiyatı iskontolu veriyoruz. Ürün gamını belirlerken de bir ailenin temel ihtiyaçlarını baz alıyoruz. Hem ürün gamını hem satış kanalını artırırsak enflasyona da sıkı bir şekilde etkimiz olur. Fiyatta kimsenin peşine takılmıyoruz" diye konuştu. Marketlerde 2022'de 13 milyar TL ciro elde eden Tarım Kredi, bu rakamı yıl sonunda 20 milyar TL'ye çıkaracak. Mağaza başı ciroyu günlük 12 bin 156 TL'den 42 bin 654 TL'ye, mağaza başı ortalama müşteri sayısını da günlük 205'ten 337'ye çıkardıklarını belirten Aydın, "Hal ve gidişat pekiyi" dedi. Aydın, Anadolu adında alt marka çıkarttıklarını da ifade ederek, "Her şeyi biz üreteceğiz gibi bir iddiamız yok ama bu kadar ürünü olan bir kurumun da kendi dükkanı, marketi, satış kanalı olması iktisaden, siyaseten ve ticareten doğru" dedi.









YAĞA YATIRIM YAPIYOR

Geçen yıl TMSF bünyesindeki Aynes Gıda'yı satın alan Tarım Kredi geçtiğimiz günlerde de Sivas Valiliği ve Belediye tarafından kurulan Sivas Teknik Tarım Anonim Şirketi'ni (SİVTAŞ) devralmıştı. Aydın, "Burada süt işleme tesisi var, onu da yemle beraber almış olduk. Yemde artık yüzde 15-20 ile Türkiye'de büyük oyuncuyuz" dedi. Tohumculuk ve tarımsal ilaç alanlarını stratejik sektör olarak gördüklerini aktaran Aydın, ithalatı azaltacak yatırımlara öncelik verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Sıvı yağda kısa bir süre sonra Türkiye'nin önemli oyuncularından biri olmayı düşünüyoruz. Yağda yatırım da yapabiliriz hazır bir tesisi satın da alabiliriz. Fırsatlardan yararlanabiliriz. Depo yatırımlarına da devam edeceğiz."









GÜBREDE İNDİRİM BAŞLIYOR

Türkiye'de ekim dönemlerinde 20-20 gübrenin yılda iki defa kullanıldığını anlatan Aydın, "Bu gübrenin tonunu 400 TL indiriyoruz, piyasadaki fiyatlarla mukayese ettiğimizde 650 TL'lik bir fiyat avantajı sağlamış oluyoruz. Gübrenin fiyatını 10 gün boyunca 13 bin 500 TL'den 13 bin 100 TL'ye düşüreceğiz" dedi.



TK SÜT'E 100 MİLYON LİRA YATIRDI

TK Süt Ürünleri A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Oğul da Aynes Gıda ile ilgili bilgi verdi. Satın alma işlemi sonrasında 100 milyon TL daha yatırım yaptıklarını belirten Oğul, şöyle konuştu: "Hem market raflarında, hem ihracatta Aynes ürünlerini satıyoruz. Tarım Kredi, tüketicinin ekonomik olarak alabilmesi için TARSÜT markalı ürünleri de kendi marketlerimizde satıyoruz. Yaklaşık 1.000 çalışanımız var, 12 kategoride 200 çeşit ürün üretiyoruz. Sadece kendimize değil, market tarafında rakibimiz, bu tarafta da müşterimiz olan 46 bin noktada ürün sattırıyoruz. 6 bin stoklama üreticimiz var, 236 da süt toplama merkezimiz var. Toplamda 12-13 bin civarında süt üreticisinden hizmet alıyoruz."