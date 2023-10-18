Kabine kurulduğundan bu yana en aktif çalışan bakanlıklardan birisi Ticaret Bakanlığı... Otomotiv sektöründe aldıkları önlemlerin etkilerini piyasada yavaş yavaş hissetmeye başladık. Bakan Ömer Bolat'ın ajandasında şimdi enflasyonla mücadele ve gayrimenkul sektörü var. Bir süredir ilan siteleriyle ilgili adımlar atılıyor.
Emlak piyasasında manipülatif fiyat oluşumuna yol açan satılık konut ilanlarına yönelik inceleme ve denetimlere başlanmış durumda... Diğer taraftan da gıdadan beyaz eşyaya, mobilyadan restoranlara kadar birçok sektöre 'fiyatları düşürün' çağrısı yapılıyor. Çağrıya sektörlerden olumlu yanıtlar gelmeye de başladı.
***Öte yandan serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratan her türlü legal olmayan girişimlere karşı incelemeler de sürüyor. Misal, önceki gün sigara sektöründe bakanlık müfettişlerinin ortaya çıkardığı çifte fatura skandalı gibi...
***Deprem sonrası zam yapmama sözü vermelerine rağmen fiyatları fahiş şekilde artıran inşaat malzemesi satıcılarına 'yol yakınken yanlıştan dönün' uyarısı yaptı Bakan...