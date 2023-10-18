Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dilek Güngör Kapatma cezası geliyor
İletişim Bilgileri
DİLEK GÜNGÖR
18 Ekim 2023, Çarşamba DİLEK GÜNGÖR

Kapatma cezası geliyor

Kabine kurulduğundan bu yana en aktif çalışan bakanlıklardan birisi Ticaret Bakanlığı... Otomotiv sektöründe aldıkları önlemlerin etkilerini piyasada yavaş yavaş hissetmeye başladık. Bakan Ömer Bolat'ın ajandasında şimdi enflasyonla mücadele ve gayrimenkul sektörü var. Bir süredir ilan siteleriyle ilgili adımlar atılıyor.
Emlak piyasasında manipülatif fiyat oluşumuna yol açan satılık konut ilanlarına yönelik inceleme ve denetimlere başlanmış durumda... Diğer taraftan da gıdadan beyaz eşyaya, mobilyadan restoranlara kadar birçok sektöre 'fiyatları düşürün' çağrısı yapılıyor. Çağrıya sektörlerden olumlu yanıtlar gelmeye de başladı.

***

Öte yandan serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratan her türlü legal olmayan girişimlere karşı incelemeler de sürüyor. Misal, önceki gün sigara sektöründe bakanlık müfettişlerinin ortaya çıkardığı çifte fatura skandalı gibi...
Görmüşsünüzdür, sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenleyen, gümrüğe düşük tutarlı fatura ibraz eden firmalar denetlendi. 215 milyon TL kamu zararı tahsil edildi.
Peki önümüzdeki dönemde neler yapılacak?
Dün Bakan Ömer Bolat SABAH Ankara Bürosu'ndaydı. Sohbette piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan girişimleri hassasiyetle takip etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Bunlar arasında deprem bölgesinde ocaktan bu yana fiyatları yüzde 170 artıran çimento ve hazır betoncular da var.

***

Deprem sonrası zam yapmama sözü vermelerine rağmen fiyatları fahiş şekilde artıran inşaat malzemesi satıcılarına 'yol yakınken yanlıştan dönün' uyarısı yaptı Bakan...
Bunlar yeterli mi?
Elbette daha yapılacak çok iş var.
Bakan Ömer Bolat, önümüzdeki dönemde bir torba yasayla cezaları daha da artıracaklarını söylüyor.
Hatta yaptırımlar arasında kapatmaya varıncaya kadar çeşitli cezalar da gündemde...
Sanırım, cezalar arttıkça fahiş fiyat uygulayanlar da piyasayı bozmaya kalkanlar da kendilerine daha fazla çekidüzen verir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA