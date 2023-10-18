Kabine kurulduğundan bu yana en aktif çalışan bakanlıklardan birisi Ticaret Bakanlığı... Otomotiv sektöründe aldıkları önlemlerin etkilerini piyasada yavaş yavaş hissetmeye başladık. Bakan Ömer Bolat'ın ajandasında şimdi enflasyonla mücadele ve gayrimenkul sektörü var. Bir süredir ilan siteleriyle ilgili adımlar atılıyor.

Emlak piyasasında manipülatif fiyat oluşumuna yol açan satılık konut ilanlarına yönelik inceleme ve denetimlere başlanmış durumda... Diğer taraftan da gıdadan beyaz eşyaya, mobilyadan restoranlara kadar birçok sektöre 'fiyatları düşürün' çağrısı yapılıyor. Çağrıya sektörlerden olumlu yanıtlar gelmeye de başladı.

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Öte yandansekteye uğratan hertürlügirişimlere karşıincelemeler de sürüyor. Misal, öncekigünsektöründe bakanlıkmüfettişlerinin ortaya çıkardığıgibi...Görmüşsünüzdür,cinsi eşyalar için çiftefatura düzenleyen, gümrüğefirmalardenetlendi.tahsil edildi.Peki önümüzdeki dönemde neler yapılacak?Sohbette piyasa işleyişini bozucu, adilrekabet şartlarına uygun olmayangirişimleridevam edeceklerinin altınıçizdi.Bunlar arasındaocaktan bu yana fiyatlarıve hazırbetoncular da var.

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Deprem sonrasıvermelerine rağmen fiyatlarışekilde artıran inşaat malzemesisatıcılarınauyarısı yaptı Bakan...Bunlar yeterli mi?Elbette daha yapılacak çok iş var., önümüzdeki dönemde bir torba yasaylasöylüyor.Hatta yaptırımlar arasındavarıncaya kadar çeşitli cezalar da gündemde...Sanırım, cezalar arttıkça fahiş fiyat uygulayanlar da piyasayı bozmaya kalkanlar da kendilerine daha fazlaverir.