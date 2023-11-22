Kamuya örnek oldu: İsrafı azalttı vatandaşa harcadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kamuya örnek bir modelle büyük bir tasarruf ve verimlilik artışı sağladı. Yalın belediyecilikle yılda 796 milyon TL kazanan belediye, bu parayla vatandaşa yeni projeler üretti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 2020'den bu yana sessiz bir devrim yaşanıyor. Kamuda küçük ve basit müdahalelerle büyük bir tasarruf ve verimlilik sağlandığını kanıtlayan belediye, hiçbir projeyi iptal etmeden, sadece değer üretmeyen araç, makina, ekipman, tesis, mal ve malzeme kullanımını tespit edip değere dönüştürüp, personeli doğru yerde istihdam ederek yılda 796 milyon TL kazandı. Üstelik borçlarını da azalttı. Tasarruf edilen parayla da vatandaşa hizmet için yeni projeler yapıldı.

Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticileriyle gittiğimiz Bursa'da 'Böyle gelmiş böyle gider mantığı'nın nasıl değiştirildiğini bizzat Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan dinledik. Aktaş, rutin giderlerini azaltmak amacıyla 3 yıldır 'Yalın belediyecilik' uyguladıklarını belirterek, "Özel sektörün uyguladığı yönetim modelini uyarladık" dedi.









NASIL YAPTILAR?

Aktaş yapılanları şöyle anlattı: "2020'de başladığımız yalın dönüşüm çalışmalarımız kapsamında değer üretmeyen araç, makina, ekipman, alan, tesis, mal ve malzeme kullanımını tespit edip değere dönüştürüyoruz. Bazı personelimizi doğru yerde istihdam ederek daha çok verim alma yoluna gittik. Vatandaşta karşılığı olan hiçbir projeyi iptal etmedik, azaltmadık, hiç kimseyi işten çıkartmadık. Biz, yalın belediyecilikle bir sistem dâhilinde arınıyoruz. Yıllık program dâhilinde iyileştirme alanlarını tespit edip buralara müdahale ediyoruz. Bu uygulamaların sonuçlarını izleyip tartıştığımız "sio", yani sürekli iyileştirme odamız var. Örneğin, park ve bahçeler alanının yalın uygulama neticesinde optimum personel, araç ve makina hesabı yapıldı. Bu çalışmalar sonrasında ihale ile yaptırdığımız işleri iptal edip Tarım Peyzaj A.Ş.'ye kaydırdık. Personeli kadroya geçirip maaşlarını yükselttik. Metrajlar yüzde 12 artmasına rağmen bu uygulamadan yıllık 150 milyon TL kazandık. Ayrıca bakım ve onarım yapan Tarım Peyzaj A.Ş. şirketimize yıllık 50 milyon TL değerinde yeşil alan ve park da yaptırıyoruz."









YILDA 796 MİLYON TL TASARRUF

Yalın kültürü tüm kuruma ve şirketlere yaydıklarını belirten Aktaş, uygulamaların sonuçlarını da, "Yalınlaşma çalışmaları kapsamında bugüne kadar yıllık 796 milyon TL kazanım elde ettik. Vatandaş memnuniyetini de yüzde 8 ilâ 23 aralığında artırdık. Bu uygulamadan elde ettiğimiz kazanımı da vatandaşın mutluluğu için yeni projelere aktardık" diye anlattı.









BORÇLARINI AZALTTI

Göreve geldiklerinde belediyenin toplam borcunun bütçeye oranının yüzde 1.34 olduğunu, yalın belediyecilik uygulamalarıyla bugün bu oranın yüzde 0.63'e çekildiğini anlatan Aktaş, şöyle konuştu: "Hayata geçirdiğimiz projelerle beraber personel ve araç gerektiren iş miktarı yüzde 28 arttı. Buna rağmen personel sayısını 5 bin 697'den 4 bin 937'ye düşürerek yüzde 28 daha fazla işi yüzde 13 daha az personelle yapıyoruz. 2020'de yatırımın doğrudan bütçedeki payı yüzde 22 iken, bu oran bugün yüzde 42. Yüzde 90 artış var. Yapılan çalışmalarla, akaryakıt kullanım verimliliği yüzde 5 arttı, ihtiyaç duyulan kiralık araç miktarı yüzde 16 azaldı. Araçların tamir ya da bakım için bekleme sürelerinde yüzde 17 iyileşme sağlanırken, ihtiyaç duyulan temizlik personeli sayısı yüzde 37, güvenlik personeli sayısı da yüzde 16 azaldı. Biyosidal ilaç maliyetleri yüzde 78 azaldı. 618 yalınlaştırma projesi uyguladık."







VAATLERİN % 82'SİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

2020'den bu yana seçim beyannamesindeki hedeflerin yüzde 82'sini gerçekleştirdiklerini söyleyen Aktaş, "Ana Kucakları, Gençlik Merkezleri, Kültür Merkezleri, Millet Bahçeleri ve Parklar, Yeni Hizmet Binaları, Koza Ekipleri, Yaren ve Seyyah Ekipleri, İnovasyon Merkezi, Çağrı Merkezi Yapılanması gibi yeni hizmetleri devreye aldık" diye konuştu.



BELEDİYELERE YALINLIĞI ANLATIYOR

Kamuda belediyeler arasında yalın belediyecilik anlayışını ilk benimseyen Bursa… Belediye Başkanı Aktaş, bu uygulamanın daha sonra diğer belediyelere de örnek olduğunu belirterek, "Birçok belediye bize nasıl yaptığımızı soruyor. Bizden sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de uygulamaya başladı. Esasında belediyelere bütçeden ayrılan kaynaklar yeterli olabilir. Şehirlerin değer üretmeyen aktivitelerden ve yaklaşımlardan kurtulması da lazım" dedi.







TURKUVAZ'DAN AKTAŞ'A PLAKET

SABAH Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ile SABAH ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü, Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman Başkan Alinur Aktaş'a günün anısına plaket takdim etti.