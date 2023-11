Genelde Türkiye ile ilgili skandal kapaklarıyla ünlüdür İngiliz The Economist dergisi…

Kritik zamanlarda Türkiye'ye saldırır. Bu sefer kapakta Türkiye yok. 2024'te dünyada olacakları çizmişler…

Onlar nereden biliyor demeyin? Dünyadaki tüm yayın organlarının fikirsel arka planları vardır. Ama bu dergi küresel sistemin sesidir. O nedenle de her yılbaşı yaklaşırken kapağına ne koyduğuna bakarım. (Fotoğrafı yazıya koydum)







Komplo teorisyenleri daha iyi yorumlayacaktır. Ama benim gördüğüm resim şu; küreselcilerin sözcüsü dünyayı ikiye bölmüş… Bir tarafta Rusya ve Çin var, diğer tarafta Ukrayna ve ABD… Ortada da ABD'de yaklaşan seçimleri resmeden sandık… Ortadoğu'da yaşanan vahşet kapakta hiç yok. Eğer ABD'nin 47'nci başkanını belirleyecek olan 5 Kasım 2024'teki seçimlerde eski Başkan Donald Trump kazanırsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'beyaz güvercin'i uçuracak. Yani savaşı bitirecek. Ama İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni fotoğrafıyla aynı safta çizilen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaşı sürdürme isteği resmedilmiş…

Kapakta küreselcilerin kafasındaki yeni planlar da var. Misal, yeni cepheler…

Ne bunlar derseniz?

Bence yeni gündem Tayvan ve Orta Amerika-Pasifik… ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in fotoğraflarının tam arasında iki bölgenin haritalarının konulması tesadüf olamaz. Malum, Tayvan çip üretiminin yüzde 92'sini yapıyor. Bu da Tayvan'ı teknoloji tedarik zinciri için dünyanın en önemli ülkesi haline getiriyor. Ancak çipin üretiminde kullanılan ve stratejik öneme sahip olan galyum ve germanyumun en büyük üreticisi Çin… Dolayısıyla kapakta özellikle ABD ve Çin liderlerinin fotoğraflarının altına değerli madenlerin çizilmesi bu açıdan bakıldığında ilginç… Çip deyip geçmeyin. Bugün her kullandığınız nesnede çip var. O olmazsa oto da, telefon da, TV de üretemiyorsunuz. Diğer haritada ise Çin ve ABD arasındaki rekabetin alanlarından Panama Kanalı var. Şii'nin fotoğrafının yanına elektrikli araç resmi konulmuş… Üzerine de yangını anımsatan fotoğraf… Bu aralar Çin'in elektrikli araç piyasasında esip gürlediğini, Batı'nın rahatsızlığını düşününce 'küreselciler perde arkasında ne planlıyor' diye düşünmeden edemiyor insan… Resmin iki yanında da yapay zeka ve para birimleri var. Euro, dolar, sterlin, yen grafiğinin aşağı doğru çizilmesi enteresan… Belli ki küresel para birimlerinin değersizleşeceği düşünülüyor. Bakalım küreselcilerin planları tutacak mı!