2023 ihracat rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklandı. İhracatta depremin etkisine rağmen hedeflenen rakam tuttu. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı ihracatının 255 milyar dolar olacağı tahmin edilmişti. Bu hedef aşıldı. İhracat kadar önemli bir istatistik de dış ticaret açığı oldu. 2022'de dış ticaret açığı 109.5 milyar dolardı. 2023 gerçekleşme tahmini 112 milyar dolardı. Tahminin altında kalan rakam 106 milyar dolar olarak kaydedildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79. Enerjiyi dışarıda tutarsanız 95.73. Bununla birlikte altını da hesaba kattığınızda ihracatın ithalatı karşılama oranı 101.19.

Bunlar iyi bir gelişmeler…

Önümüzdeki yıl için hedef 375 milyar dolar…

Küresel ekonomide yaşanacak zorluklar olmasa hizmet ve mal ihracatıyla bu rakam çok aşılır. Malum, Türk ihracatçısının en büyük pazarı Avrupa. Halen de alternatifsiz. Pandemi, Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı enerji krizi, küresel daralma gibi faktörler nedeniyle birçok sektörün ihracatı azaldı. Bu nedenle alternatif ülkelerle B planları yapılmaya başlandı. Üstüne bir de Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın bazı sektörlerde (demirçelik, alüminyum, gübre, elektrik ve çimento) yürürlüğe girmesi eklenince… Geçtiğimiz yıllar ihracatçılar açısından zordu. Bu yıl da kolay geçmeyecek.

Gelelim ülke bazında ihracata…

İlk sırada Almanya var, onu ABD ve Irak takip ediyor. Sonra İngiltere ve İtalya…Ocak-Aralık döneminde ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı 47.30.

Peki bazı kesimlerin ikide bir ısıttıkları şu İsrail meselesi ne durumda?

Biliyorsunuz, İstanbul Galata yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük buluşmalarından birine sahne oldu. Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerimiz, İsrail zulmüne uğrayan Filistin'e destek ve teröre lanet için yüzbinlerce vatandaş tek yürekti. Hem PKK terörü hem de İsrail zulmünün lanetlendiği yürüyüş sonrasında, gazeteci kamuflajı giydirilmiş provokatörler sahne aldı. Yine aynı teraneyi gündeme getirdi. Neymiş, mitingi boş verecekmişiz, İsrail'e ihracatın hesabını soracakmışız. Dün açıklanan 12 aylık rakamlarda ticarette gözle görünür bir azalma var. Bir kere muhalif kesimin iddia ettiği gibi İsrail ilk 10 ülke arasında değil… Bu ülkeye ihracatın 2022 ocak-aralık döneminde 7 milyar dolar iken bu yıl önemli ölçüde gerilediği görülüyor. 2023'ün aynı dönemindeki gerileme yüzde 23. Ocak-aralık döneminde geçen yıl 5 milyar 426 milyon dolar düzeyinde ihracat yapılmış. İsrail'in toplamdan aldığı pay da yüzde 2 civarında. Aralıkta da bu ülkeye ihracat neredeyse yarı yarıya azalmış. 611 milyon dolardan 431 milyon dolara inmiş. Yani 7 Ekim'de on binlerce Filistinli'yi katleden İsrail'e ticaret boykotu da olmuş.