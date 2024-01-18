Dünyada 7 oyun kurucu havayolundan biri olacak

THY, 10 yıllık rotasını çizdi. 2033’te yolcu sayısını 171 milyona, uçuş noktasını 400’e, çalışan sayısını 150 bine çıkaracak. Ekonomiye doğrudan katkısı ise 144 milyar $’ı bulacak. Başkan Bolat, “Oyun kurucu 7 şirketten biri olacağız” dedi

Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) 10 yıllık stratejisini çizdi. Şirket, 2033'te yolcu sayısını 171 milyona, uçuş noktasını da 400'e çıkaracak. Ekonomiye doğrudan katkısı ise 144 milyar doları bulacak.

Ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2003'te şirketin yolcu sayısının 10 milyon, uçuş noktası sayısının da 106 olduğunu hatırlatarak, "2023'te yolcu sayımız 83.4 milyona, dünyada uçtuğumuz destinasyon sayısı da 345'e çıktı. Bu yıl uçuş noktası sayımızı 350'ye, yolcu sayısını da 92.5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. 2033'te yolcu sayısını 171 milyona, uçuş noktasını da 400'e çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.









FİLO 950'YE ÇIKACAK

10 yılda filoyu ikiye katlayacaklarını vurgulayan Bolat, şunları söyledi: "ABD'de United, American Airlines ve Delta olmak üzere 3 büyük taşıyıcı var. Asya'da da 3 büyük Çinli bulunuyor. Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyüğü THY. 10 yıl içinde filomuzu ikiye katlayacağız. THY'nin şu anda 440 uçağı var. 2033'te 810 uçağa ulaşacak. İştiraklerle (AJet ve SunExpress) uçak sayımız 950'ye çıkacak. Oyun kurucu 7 havayolundan biri THY olacak." THY'nin değerinin 10.8 milyar dolar olduğunu, bu değerle 9'uncu sırada bulunduğunu belirten Bolat, "Hisse fiyatı yüzde 30 artarsa dünyanın en değerli 5'inci şirketi oluruz" dedi. Bolat, THY'de çalışan sayısının da 10 yılda 150 bin kişiye ulaşacağını anlattı.







EKONOMİYE 144 MİLYAR $

Bolat, şirketin Türk ekonomisine katkısını da anlattı. Verdiği bilgiye göre, şirket 2023'te ekonomiye 56 milyar dolar katkı sağladı. 2028'de bu rakam 101 milyar dolara, 2033'te ise 144 milyar dolara çıkacak. Hizmet ihracatının geçen yıl 100 milyar doları yakaladığını, bunun 52 milyar dolarının Türkiye'de kaldığını belirten Bolat, "100 milyar doların 16 milyar dolarını THY tek başına getirdi. Yani mal ihracatı dahil 350 milyar dolarlık ihracatın yüzde 5'ini THY sağlamış. 16 milyarın 8 milyar doları da Türkiye'de kaldı" diye konuştu.Bolat, 2023'te 13.3 milyon turist taşıdıklarını, turizme toplam katkılarının da 12.5 milyar dolar olduğunu vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ülkeye 3 bin dolar gelir getirecek turisti çekmeye çalıştıklarını anlatan Bolat, "ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Güney Kore, Singapur, Japonya, Çin, Malezya, Tayvan, Endonezya hedef ülkeler. 11 ülkeden 10 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyoruz" açıklamasını yaptı.









BİR UÇAK 4 STADA BEDEL

Airbus A 350 tipi bir uçağın fiyatının 416 milyon dolar olduğunu belirten Bolat, "Bu 4 tane Beşiktaş stadyumunun maliyetine eşit. Bu uçağın finansmanını 12 yılda ödüyoruz. Ödemek için 12 yıl boyunca her yıl 500 bin yolcu bulmaya çalışıyoruz. Yani 12 stadyum dolusu kişiyi Alaska'dan başlayarak Avustralya'ya kadar bulup dolduruyoruz" diye konuştu. Bolat, pilot sayılarının 6.500'e çıktığını, her yıl en az 600 pilot aldıklarını da vurguladı.



UÇAK DENGESİ AIRBUS'A KAYACAK

Boeing 737 Max 9 uçağında dünyada yaşanan teknik sorunların hatırlatılması üzerine Bolat, şunları söyledi: "5 adet Boeing 737 Max 9'u operasyondan çektik. Biz bir süredir Boeing'de teknik sorunlar olduğunu öngörerek yeni uçak siparişlerini Airbus'tan vermiştik. THY bu öngörüleri sayesinde krizlerden en az etkilenen havayollarından birisidir." Bolat, filodaki uçak dengesinin Airbus'a doğru kayacağına dikkat çekti.