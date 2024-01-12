AK Parti'nin belediye başkan adayları arasında en dikkat çekici isimlerden birisi de Prof. Dr. Aydın Ayaydın. Ayaydın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. İktisat hocası. Aslen Mardinli… Onun adını hepimiz bankacılıktan, akademisyenlikten, milletvekilliğinden, bürokrasiden biliyoruz. Malum eski CHP vekili olunca ismi epey tartışıldı. Ayaydın aslında 2020'de CHP'deki üyeliğini sonlandırmış… Yaklaşık 9.5 yıldır da Bodrum'da yaşayan birisi…

Cumartesi günü Muğla'da seçim çalışmalarına start verecek. Öncesinde kendisiyle buluşup Türkiye'nin turizm cenneti şehrin sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini sordum…







Tabii, en çok merak edilen adaylık süreci…

"Nasıl oldu?" diye sorunca anlattı: "1.5 ay önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni davet etti. 'Sen orada yaşayan birisin. Sorunları en iyi sen biliyorsun. AK Parti'den aday olmanı istiyorum' dedi. Ailem ve oradaki vatandaşlarla bunu değerlendirmek için 1 hafta süre istedim. Muğla'da parti ayrımı yapmaksızın konuştuğum herkes 'Bu, Muğla ve ilçelerinin sorunlarını çözmek için fırsattır' dedi. Ben de Cumhurbaşkanımıza 'göreve hazırım' dedim. Cumhurbaşkanımız MHP Lideri Devlet Bahçeli ile de görüştüğünü, kendisinin de benim adaylığımı olumlu karşıladığını anlattı.







Adaylığım ilan edilene kadar Seydikemer'den Marmaris'e, Milas'tan Ortaca'ya, Bodrum'dan Dalaman'a kadar birçok ilçeye gidip sorunlarını dinledim. 15 kişilik ekip oluşturdum. Sorunlara ilişkin çalışma yaptık, projeler hazırladık. Muğla halkı görev verirse seçimin ertesi günü nereden işe başlayacağım belli… Vatandaş bu seçime ideolojik bakmıyor. Orada halk hizmete susamış… 'Biri gelse de sorunları çözse' diye bakıyor."

Nereden başlayacağına ilişkin soruya da Ayaydın şu yanıtı verdi: "İki büyük sorun imar ve su… Şehirde bütüncül bir imar planı yapacağız. Kişiye özel imar planı olmayacak. Bütüncül imar planı çıkmadığı için kaçak yapılaşma var. İlçe belediyeleri bununla baş edemiyor. STK'lar, çevreciler, akademisyenler ile görüşeceğiz. Çevreye duyarlı, tarihi dokuyu bozmayacak planlar olacak."







Peki ya bitmeyen su çilesi…

Ayaydın, su sıkıntısının daha çok Muğla ve Bodrum'da olduğunu söyledi. Bodrum'da mevcut su şebekesindeki boruların sık sık patladığını, bunları çelik borularla değiştireceklerini anlattı. Kısa vadede su sorununu çözmek için denizden su artırma projeleri olduğunu, orta vadede ise Bodrum barajı ve Sandras'ta barajı devreye almak istediğini söyledi.

Ya yollar?







Ayaydın, "Fethiye'den Seydikemer, Kalkan'a kadar olan bölümü yapacağız. Torba kavşağından Turgutreis'e kadar 2.5 saatte gidiyorsunuz. Trafiği rahatlatacak çevreyolu projesini hayata geçireceğiz. Bunun 8.8 kilometresi tünel olacak, böylece oradaki antik kent ve yeşillik de bozulmayacak. Ben halkın sorununu çözmek için muhalefete de iktidara da halka da STK'lara da giderim. Görev verirlerse başkanlık sürem borunca şehrin sorunlarının yüzde 80'ini çözerim" dedi.

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Üniversitelilere müjde

Ayaydın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okuyan gençlerle ilgili de bir proje geliştirmiş. 40 bin öğrencinin her ihtiyacını karşılamak için şehre inmek zorunda kaldığını, kampusun etrafına sosyal donatı alanları yapacaklarını, öğrencilerin her türlü ihtiyacını burada karşılayacağını söylüyor. Bir de üniversite, şehir arasına hafif raylı metro hattı planlıyor.

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Çiftçinin ürününe destek

Tabii Muğla sadece turizmle değil tarımla da anılan bir yer… Özellikle Köyceğiz, Dalaman, Ula, Milas… Ayaydın, şöyle konuştu: "Üreticilerin en büyük sıkıntısı lojistik. Ürünü elde kalıyor. Biz seçilirsek tohumdan, fidana kadar her türlü desteği vereceğiz. Ürettikten sonra da gerekirse belediye ile ortak şirket kurup ürününü satmasını sağlayacağız."

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Denizleri halka açacağım

Fethiye ve Marmaris'te denizi balçıktan temizleyeceklerini anlatan Ayaydın, "Halkı denizle buluşturacağım. Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de halka açık plajlar yapacağız. Milli Emlak'ın arsaları var. Oraları alıp millet bahçesi, iskeleler, çocuk parkları, gençlerin spor yapacağı alanlar yapmak istiyoruz" dedi.

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Köpek yaşam merkezleri

Ve tabii ki başıboş köpek sorunu… Özellikle yazın Muğla'ya tatile giden ailelerin birkaç aylığına köpek-kedi alıp tatil dönüşü de sokağa bıraktıklarını biliyoruz. Ayaydın, "Köpekleri rehabilite edecek yaşam merkezleri kuracağız. Hayvanlar bizim dostlarımız, onları sokağa bırakmak vicdanımızı sızlatıyor. Bakımlarını yapıp yaşam merkezlerine alacağız" dedi.