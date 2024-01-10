AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum epey can sıkmışa benziyor. Baksanıza, FETÖ'nün trolleri saldırıya başladı. Tabii, buradaki uzantıları boş durur mu! Onlar da topa girdi.

Ama adaylığı açıklandığı günden bu yana bakıyorum Murat Kurum'da sıfır polemik...

Sahaya hızlı indi. İlk gün Anadolu Yakası'nda birçok ziyarette bulundu. Dün de Avrupa Yakası'nı dolaştı. Belli ki, seçime kadar bir dakikayı boşa harcamayacak. Tabi, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlar'yla omuz omuza vermesi de elini güçlendiriyor. Kurum, şimdiden projelerini görücüye çıkarmaya başladı.

Örneğin, kabus haline gelen trafik çilesi...

İstanbul'u bilenler bilir. Trafiğin sık sık durma noktasına geldiği, TEM Otoyolu'nun İstanbul'a batıdan girişçıkış noktası olan Mahmutbey, neredeyse günün her saati trafiğin olduğu bir yerdir. Ağır vasıta araçların da kullandığı yolda trafik, sürücüler için işkenceye dönüşür.

Kurum dün İSTOÇ'ta bu konuda atılacak adımları sıraladı: "İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak lojistik merkezler kuracağız. Mahmutbey Kavşağı'nda da 1 yıllık acil eylem planı doğrultusunda adımlarımızı atacağız. Lojistik merkezleriyle esnafa büyüme imkanı sağlayacağız. Esnafımıza büyüme imkânı tanımış olacağız."

İstanbul'un meselelerine adaylığı açıklanmadan kafa yorduğu belli...

Bunlar yavaş yavaş heybeden çıkacak anlaşılan...

İstanbul'un 39 ilçesi 964 mahallesini seçime kadar kapı kapı dolaşıp sorunları tespit edip çözüm üretme sözü de verdi.

Peki ya kentsel dönüşüm ve konut sorunu?

Malum, Emlak Konut ve TOKİ geçmişi olduğu için konut konusunda epey tecrübeli bir isim... Hatırlayın, bakanlığı döneminde TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı. Yüzbinlerce kişi kira öder gibi ev sahibi oldu. Bu evlerin sağlamlığı da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde ortaya çıktı. Hatırlayın, o dönemde 143 bin TOKİ konutunun yıkılmaması herkesi şaşırttı. İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm çalışmalarının bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalar yaptı. 60 bin vatandaşın kangren haline gelen sorunu çözdü. Görevi süresince Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar, Kastamonu Bozkurt, Sinop ve Giresun'daki seller, Elazığ, Malatya, İzmir gibi afet bölgelerinde çalışmalar yürüttü. Felaket yaşayan illerde kısa zamanda vatandaşlar yeni evlerine kavuşturuldu.

Yaptıkları yapacaklarının teminatı olur mu?

Bana kalırsa, İstanbullu oy verirken icraatlere bakar. Gerçekçi ve samimi vaatlere odaklanır.

O nedenle Kurum'un kampanyası pozitif, konusu da sadece İstanbul'u daha iyiye götürecek projeler olmalı. Gençler ve kadınlara yönelik özel projeler üretilmeli. Bu yapılırken iletişim tek tip elbiseye de sokulmamalı... Dijital platformlar etkin kullanılmalı.

Naçizane...