AK Parti yerel seçimin startını dün verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. Haliç Kongre Merkezi'ne girdiğimde ilk dikkatimi çeken salonun sadeliğiydi. "İstanbul, Yeniden AK Parti", "Türkiye Yüzyılı için hazırız, kararlıyız", "Fatih'in İstanbul'u fethettiği aşktayız" dışında pankart yoktu. Erdoğan'ın konuşmasında muhalefete de kendi partisine de seçmene de önemli mesajlar vardı.

Muhalefet, kendi içindeki bölünmüşlüğü ve belediyecilikteki başarısızlıklarını örtmek için yerel seçimlerde siyasetin eski dilini, kutuplaştırma ve kaosu kullanacağını son olaylarda belli etti. Erdoğan'ın konuşmasından anladığım AK Parti muhalefetin bu algı oyununu çok iyi analiz etmiş durumda... Bu nedenle, yerel seçim stratejisini hizmet ve icraate odaklamış...









Listede dikkatimi çeken, 16 belediye başkan adayının mevcut başkanlardan olması... Açıklanan adayların 6'sı vekil... Kalanlar il teşkilatlarından...

Listede tabii ki İstanbul'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Murat Kurum daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapmış, yıllarca Emlak Konut A.Ş. ve TOKİ'de çalışmış, inşaat mühendisi ve yüksek lisans tezini 'Kentsel Dönüşüm' üzerine yazmış bir isim... Kamuoyunda mütevazı olarak bilinen, bugüne kadar kutuplaştırıcı dil kullanmayan, liyakat sahibi biri... Çok detay vermeyeceğim ama İstanbul'un iki önemli meselesinde (ulaşım ve konut) önemli projelerle yola çıktığını söylemiş olayım. Kazanırsa, İstanbul'a faydası olacağı kesin...

Gelelim Muğla'ya...

Muğla'da İstanbul kadar problemi çok olan şehirlerden birisi... Yılların birikmiş sorunlarının iyi bir hizmet anlayışıyla çözülmesi gerekiyor. Orada eski CHP milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın aday gösterildi. İşi kolay değil belki ama şehre ve ilçelere yapılacak icraatler seçimde etkili olabilir. Zira, bölgede yaşayanlar bozuk yollar, elektrik ve su kesintilerinden bıkmış usanmış durumda...

Gelelim iki kadın adaya...

Açıklanan 26 başkan adayından ikisi kadın... AK Parti, CHP'nin kazandığı Çanakkale'de eski vekili Jülide İskenderoğlu'nu, Edirne'de il başkanı Belgin İba'yı aday gösterdi.

Adaylar açıklanırken birlik ve beraberlik görüntüsü verilmesi de önemliydi. Bütün adaylar sahneye il, gençlik ve kadın kolları başkanlarıyla, vekiller ve bakanlarla birlikte çıktı. Hatta MHP İl Başkanları da kürsüye davet edildi. AK Parti, 'dava, tevazu ve samimiyet'le devam eder ve projelere odaklanırsa birçok ili yeniden alabilir.