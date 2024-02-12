Temiz enerjiye beş yılda 6 milyar dolar

Sabancı Holding temiz enerji ve iklim teknolojilerine beş yılda 6 milyar doların üzerinde yatırım yapacak. Holdingte enerji, aktifin yüzde 30’una kadar çıkmış durumda

Sabancı Holding önümüzdeki dönem temiz enerji ve iklim teknolojileri ile sürdürülebilirliğe yatırımları hızlandıracak. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, gelecek beş yılda Türkiye'de temiz enerji ve iklim teknolojilerine 6 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağını belirterek, "Sabancı Topluluğu, 2027 yılı sonuna kadar sürdürülebilirlikle ilgili yatırımlarını 5 milyar dolara kadar artırmayı planlıyor" dedi.



AKTİFİN 3'TE 1'İ ENERJİDEN

Bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenleyen Alper, önümüzdeki döneme ilişkin holdingin hedeflerini anlattı. Önceki yıllarda Sabancı Holding'in net aktif değerinin yaklaşık yüzde 70'inin banka iş kolundan geldiğini söyleyen Alper, şöyle konuştu: "Şimdi 1/3'ü banka, 1/3'ü enerjiden geliyor. Geri kalanı da diğerleri diye düşünebilirsiniz. Diğerleri dediğimiz ise sanayi, yapı malzemeleri ve dijital şeklinde gidiyor. Şu an için dengeli bir dağılıma geldik. Şimdi iki büyük yapının yanına üçüncü- dördüncü büyük şirketi yaratabilme hedefimiz var. Yeni değer sanayi, yapı malzemeleri ve dijital iş kollarımızdan birinden çıkacak."









YENİ SİGORTA ŞİRKETİ

Sağlık alanına hizmet vermek üzere sağlık sigortası şirketi oluşturduklarını söyleyen Alper, "Burada yeni ürünlerle piyasaya çıkacağız. Sabancı Ageas Sağlık Şirketi'nin lisansını aldık. Nisan'da ilk poliçeyi keser hale geleceğiz. Sağlık alanında ayrıca Sabancı Ventures aracılığıyla bu alana faydası olabilecek dijital şirketlere yatırım yapıyoruz" dedi.









ABD'DE ELEKTRİK ÜRETMEYE BAŞLIYOR

İhracat konusunda Türkiye'nin çok iyi noktaya geldiğini anlatan Alper, şöyle konuştu: "Artık kendi teknolojilerimizi üreten şirketlerimiz var. Bizde Kordsa örneği var. Daha büyük pazarlara erişmemiz lazım. Geçen sene çok büyük bir enerji atılımı yaptık. Hem üretimde hem dağıtımda 1 numarayız. Yaklaşık 1.000 megavattan fazla yatırım yapıyoruz. Dünya pazarlarındaki fırsatlara da bakıyoruz. ABD-Teksas'ta, iki farklı güneş enerjisi santralı yatırımı açıkladık. İlkinde bu ayın sonuna doğru elektrik üretmeye başlayacağız. Ayrıca 7 MW'lık Türkiye'nin en büyük rüzgâr gülünü Bandırma'da devreye alıyoruz. Bandırma'yı hidrojen vadisine çevireceğiz."









KENTSEL DÖNÜŞÜME YENİ VE ALTERNATİF ÇÖZÜM: KRATOS

Cenk Alper, Kordsa'nın inşaat sektörünün kullanımına sunduğu Kratos Yapısal Güçlendirme (Structural Reinforcement) ürün grubunun, yapıların güçlendirilmesinde pratik ve yüksek performanslı bir çözüm sağlayarak kentsel dönüşüme alternatif olabileceğini söyledi. Alper, "Aslına bakarsanız hep binaları yıkıp yeniden yapmayı düşünüyoruz ama binaların bizim teknolojimizle güçlendirilmesi çok daha hızlı ve daha az maliyetli. Dışarıdan duvarı sarıyor, kolonları güçlendirerek binanın bütünselliğini koruyabiliyor" dedi.



HEM ÜRETİM HEM DAĞITIM ÜSSÜ OLABİLİRİZ

Her yıl, Çin'den Batı'ya doğru yaklaşık 10 milyon konteyner geldiğini, bunların da yüzde 98'inin deniz yoluyla getirildiğini hatırlatan Alper, "Deniz yoluyla geçişlerde saldırılar, engellemeler nedeniyle ciddi riskler var. Kuzey koridoru dediğimiz Sibirya geçişi ise iklimden dolayı güvenli değil. Bizim de içinde olduğumuz koridor, yani eski İpek Yolu verimli güzergâhlardan biri. Otoyollarımız, köprülerimiz, gaz hatlarımızla, bu transferi sağlayabilecek en gelişmiş ülke Türkiye diyebilirim. Bu açıdan bakıldığında sadece bir geçiş yolu olarak değil, Türkiye hem üretim hem de dağıtım üssü olabilir"diye konuştu



YABANCI YATIRIMCI OVP'YE İNANDI

YABANCI yatırımcıların Türkiye'nin iyi bir yola girdiğini; yeni Orta Vadeli Program'la (OVP) doğru tedbirlerin alındığını gördüğünü ifade eden Alper, "Enflasyonla mücadele doğru yolda. Biz de destekliyoruz. Fakat bunun tasarrufla da desteklenmesi lazım. O tarafta alacak yolumuz var" diye konuştu.