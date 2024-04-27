Avrupa’nın en büyük gaz hattına Türk imzası

Kalyon Holding, Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlayacak Karadeniz-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde ilk boruyu toprağa indirdi. 308 kilometrelik hat, 2025’te tamamlanacak

Türkiye Avrupa'nın enerji arz güvenliği için önemli bir projeye start verdi. Kalyon Holding, Romanya ve Avrupa Birliği'nin gaz ihtiyacını karşılayacak Karadeniz- Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde ilk boruyu toprağa indirdi. Haziran 2025'te tamamlanması planlanan 308 kilometrelik boru hattıyla, Karadeniz'deki gaz rezervleri Romanya'nın iç kesimlerine ulaştırılacak.









AVRUPA DEVLERİNİ SOLLADI

Karadeniz-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin ilk boru indirme töreni Romanya'nın Bükreş şehri, Calaraşi Bölgesi'nde yapıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu projelerin enerji arz güvenliğine çok büyük katkısı olduğunu belirterek, "Kalyon Holding sembol projelere imza atan bir firma... Yetkinliğini dünyaya ispatlamış durumda" dedi. Yurtdışı müteahhitlik sektörünün prestijli projelerle uluslararası alanda iş dünyasının yıldızı haline geldiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Kalyon Holding de Avrupa'nın en büyük projesi olan hat ile gurur duyacağımız bir işe imza atıyor. Son derece şeffaf bir ihaleyi, Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak, teknik olarak tam puan alarak kazandı. İnşaat ve enerji konusundaki deneyimini Avrupa'ya taşıyor."









AB AÇISINDAN STRATEJİK

Karadeniz-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin Avrupa'nın en büyük boru hattı projesi olduğunu belirten Yılmaz, "12 milyar metreküpü aşkın kapasitesiyle AB ve Romanya açısından stratejik öneme sahip. Çıkacak ilave gazın ülkenin iç kesimlerine ulaştırılması sağlanacak" ifadelerini kullandı. Romanya ile Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri ilişkilerinin yanı sıra gönül bağı da olduğunu belirten Yılmaz, şunları anlattı: "Türk müteahhitler Romanya'da 11 milyar dolar değerinde 211 proje üstlendi. Romanya'da Türk şirketlerinin 7.5 milyar dolarlık yatırımı var. 10 milyar doları aşkın ticaret hacmi ilk üç ayda 3 milyar dolara ulaştı. İnşallah 12 milyar dolarla yılı bitirmiş olacağız."









İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, altyapı yatırımları yaptıklarını, Karadeniz'de gaz çıkardıklarını belirterek, "Bu projenin borusunu toprağa gömüyoruz. İlk tuğlayı koyuyoruz" dedi. Türkiye ile Romanya'nın iş dünyasının birlikte çalışmasını isteyen Neacşu, şöyle konuştu: "Birbirimizi tamamlıyoruz, başka kapılar da açılıyor. Türkiye Avrupa dışındaki en önemli partnerimizden biri... Ticaret hacminde 10 milyar doları aştık, 15 milyar doları hedefliyoruz."









YATIRIM BEDELİ 500 MİLYON EURO

308 kilometre uzunluğunda 48 ve 40 inçlik boru çapında Tuzla-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı inşa ediliyor.

Hat, BRUA koridoru ile birleşecek. (BRUA koridoru; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridor.)

Projede, kullanılacak boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor.

Projede bin 200 kişi istihdam ediliyor.

Projenin yapım bedeli yaklaşık 500 milyon euro.

Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya'daki tüketimin önemli bir kısmı karşılanacak.

Proje, AB'nin Kasım 2015 tarihli Avrupa Komisyonu Ortak Fayda Listesi Projeleri kapsamında hayata geçirildi. Enerji pazarı entegrasyonu, sürdürülebilirlik ve enerji arzı güvenliğine kayda değer katkı yapan ve enerji koridoru oluşturmak için gerekli olan projeler, AB Komisyonu tarafından "Ortak Fayda Listesi Projeleri" olarak değerlendiriliyor.

Proje kapsamında, Kalyon Holding tarafından yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru da tedarik ediliyor.



1.200 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, hattın hem Avrupa'nın hem Romanya'nın gaz ihtiyacını karşılayacağını, yatırım bedelinin 500 milyon euro olduğunu belirtti. 308 kilometre uzunluğundaki hatta 100 bin ton ağırlığında borular kullanıldığını anlatan Kalyoncu, "Kullanılan boruların bir kısmı Türkiye'den sağlandı. Romanyalı dostlarımızdan da teminde bulunduk" dedi. Projenin Haziran 2025'te tamamlanmasının hedeflendiğini anlatan Kalyoncu, "Projenin en yoğun döneminde 1.200 kişiye istihdam sağlanacak. Türk müteahhitlik ve mühendislik gücünü yurtdışına taşımış bulunuyoruz. Bu proje, Romanya ile ekonomik ilişkimize yeni bir ivme kazandıracak. Ülkemizin mühendislik kapasitesini tüm dünyaya göstermiş oluyoruz" diye konuştu.